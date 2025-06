Studie Solar Heat Worldwide 2025 erschienen

Das IEA Solar Heating and Cooling Programm (IEA SHC) hat den Bericht Solar Heat Worldwide Edition 2025 vorgelegt. Im Jahr 2024 führte China den globalen Markt für industrielle Solarwärme an, während die Niederlande den höchsten Zuwachs an neu installierter solarer Fernwärmeleistung in Europa verzeichneten. In Deutschland wurden die meisten PVT-Kollektoren installiert.

„Die im letzten Jahr neu installierte Solarwärmekapazität von 17,8 GW beweist einmal mehr die breite Anziehungskraft dieser Technologie für Gebäudeeigentümer, landwirtschaftliche Betriebe, Hotels und industrielle Nutzer gleichermaßen. Ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit unterstreichen ihre wichtige Rolle bei der Förderung der Klimaneutralität”, sagt Lucio Mesquita, Vorsitzender des IEA SHC Programms. Das Autorenteam des österreichischen Instituts AEE Intec hat Marktdaten aus über 70 Ländern zusammenzutragen und einen sehr umfassenden Überblick über die Entwicklungen auf den globalen Märkten zu geben. Die Studie Solar Heat Worldwide 2025 hat sich zu einer verlässlichen Quelle für solarthermische Daten und zu einer wichtigen Referenz für internationale Organisationen wie REN21 und die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) entwickelt. Das IEA Solar Heating & Cooling Programm finanzierte die Studie gemeinsam mit dem österreichischen Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.

Klassische Solarthermie im Gebäude immer weniger nachgefragt

Anwendungen für die solare Warmwasserbereitung und Raumheizung in Gebäuden sind in den meisten Regionen weltweit immer noch die vorherrschende Anwendung der Solarthermie. Dieses Segment steht jedoch unter Druck durch Wärmepumpen und politische Maßnahmen zur Elektrifizierung. Infolgedessen ging der globale Solarwärme-Markt im Jahr 2024 um 14 % zurück. Gegen diesen Trend wuchs der Absatz in mehreren großen Solarthermie-Märkten mit zweistelligen Raten, darunter Mexiko, Brasilien und Türkei. Gründe für das Umsatzwachstum sind unter anderem ein wachsender Bausektor und verstärkte Marketingstrategien der Systemanbieter.

Industrielle und Fernwärmeunternehmen weltweit setzen zunehmend auf CO₂-freie Solarwärmelösungen. Solar Heat Worldwide 2025 enthält eigene Kapitel zu diesen zwei wachsenden Marktsegmenten. „Trotz eines schwierigen Marktumfelds im Bereich der Wohngebäude sehen wir ein dynamisches Wachstum bei Großanwendungen wie industrieller Prozesswärme und solarer Fernwärme. Diese Trends unterstreichen den wichtigen Beitrag der Solarthermie zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. Insbesondere in Sektoren, in denen die Elektrifizierung allein nur schwer zu realisieren ist”, sagte Christoph Brunner, Geschäftsführer der AEE INTEC und einer der Hauptautoren des Berichts.

Solar Heat Worldwide 2025 sieht positivem Ausblick für solare Industriewärme

Das Jahr 2024 war für solare Industriewärme SHIP positiv. SHIP steht für „Solar thermal energy for industrial processes“. Mindestens 106 industrielle Solarwärmeanlagen mit einer Leistung von 120 MW haben Investoren weltweit in Betrieb genommen. Das ist ein Anstieg von 28 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Aussichten bleiben gut, mit weiteren 125 MW an SHIP-Leistung im Bau bis Ende 2024. Dazu gehören insbesondere drei Multi-Megawatt-Anlagen, die Kupferminen in Chile bauen. Bei diesen Projekten spielt der chilenische Energieversorger Gasco eine Schlüsselrolle als Lieferant von Solarwärme.

Solar Fernwärme expandiert in neue Regionen

Die Zahl der solaren Fernwärmesysteme mit mehreren Megawatt Leistung steigt kontinuierlich an. Heute profitieren 346 Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt von Solarenergie, die in ihre Fernwärmenetze integriert ist. Allein im Jahr 2024 wurden zehn neue Systeme mit einer Gesamtleistung von 74 MW in Betrieb genommen. Der globale solare Fernwärmemarkt expandiert stetig in neue Regionen.

Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres gehörte die Inbetriebnahme einer der weltweit größten solaren Fernwärmeanlagen, ein 34-MW-System in den Niederlanden. Auch in Südosteuropa ist ein Aufschwung zu verzeichnen. Auf dem Balkan kommen zwei große Projekte voran: In Pristina, Kosovo, wurde die Präqualifikationsausschreibung für ein 44-MW-Kollektorfeld mit saisonaler Speicherung am 11. April 2025 abgeschlossen. In Novi Sad, Serbien, laufen unterdessen die Planungen für ein 27-MW-Solarkollektorfeld. Beide Projekte will man mit einem saisonalen thermischen Energiespeicher kombinieren.

PVT-Kollektoren gewinnen an Zugkraft

Angetrieben durch das Marktwachstum bei Wärmepumpen stieg die Nachfrage nach photovoltaisch-thermischen PVT-Kollektoren ⎼ auch bekannt als Hybridkollektoren ⎼ im Jahr 2024 deutlich an. Diese Systeme kombinieren ein PV-Modul mit einem darunter liegenden thermischen Absorber und ermöglichen die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme. Diese Doppelleistung macht PVT-Kollektoren zu einer idealen Energiequelle für den Einsatz in Gebäuden, insbesondere zur Warmwasserversorgung oder zur Unterstützung von Wärmepumpensystemen.

Die Autoren von Solar Heat Worldwide beobachten eine wachsende Zahl von Markteinsteigern. Allein im Jahr 2024 gab es eine Rekordzahl von 46 Herstellern, die Verkäufe tätigen konnten. Insgesamt wurden 37,5 MW th an thermischer und 18,6 MW p an elektrischer Leistung installiert. Dies entspricht einem Anstieg der thermischen Leistung um 13 % gegenüber dem Vorjahr. Deutschland war zusammen mit den Niederlanden und Spanien weltweit führend bei der Installation neuer PVT-Anlagen.

Der vollständige Bericht Solar Heat Worldwide Edition 2025 ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: IEA SHC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH