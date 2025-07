Daldrup erhält Großauftrag für Geothermiebohrungen

In Pullach Süd und Baierbrunn soll die Daldrup & Söhne AG sieben Geothermiebohrungen erstellen. Es handelt sich um das größte Einzelprojekt der Unternehmensgeschichte.

Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG hat eine EU-weite Ausschreibung für sieben Geothermiebohrungen der Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP GmbH) gewonnen. Startschuss ist, wenn die geplante Fündigkeitsversicherung im KfW-Programm 572 in Kraft tritt. Dies soll mit Verabschiedung des Bundeshaushalts Ende September erfolgen. Als Generalunternehmer soll Daldrup von Dezember 2025 an über rund zweieinhalb Jahre an den Standorten Pullach Süd und Baierbrunn die Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme aus der Malm-Lagerstätte abteufen. Je nach Ergebnis soll das Unternehmen bis zu drei weitere Bohrungen erstellen. Es handelt sich um das größte Einzelprojekt der Unternehmensgeschichte. Der voraussichtliche Auftragswert wird im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Daldrup erwartet Bohrlängen zwischen 4.000 und 5.100 Metern sowie Temperaturen zwischen 122 und 142 °C.

Daldrup-Projekt mit Modellcharakter für Geothermiebohrungen in vielen Kommunen

„Das gewonnene Großprojekt ist ein Meilenstein für die Wirtschaftlichkeit der Erschließung der Erdwärme in Deutschland“, sagt Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender der Daldrup & Söhne AG. „Die hohe Anzahl der Bohrungen an zwei benachbarten Standorten bringt signifikante Effizienzvorteile in den Vorbereitungen, im Projektmanagement und in den Projektausführungen mit sich. Das hat Modellcharakter und kann vielen Kommunen in Süd- und Norddeutschland als Blaupause dienen.“

Mit dem Projekt der IEP steigt der Wert des Auftragsbuchs der Daldrup & Söhne AG auf über 130 Millionen Euro. Gleichzeitig bestätigt es die Werthaltigkeit des von Daldrup definierten relevanten Marktes, der sich über die letzten fünf Jahre fast verfünffacht hat. Das Vorhaben soll die Entwicklung von Gesamtleistung und EBIT im Konzern in den Jahren 2026, 2027 und 2028 unterfüttern.

Dividendenvorschlag an die ordentliche Hauptversammlung

Der Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2025 erstmals seit 2014 wieder die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,15 Euro pro Aktie aus dem Bilanzgewinn von 1.977.525,80 Euro vor. Bezogen auf den XETRA Jahresschlusskurs 2024 in Höhe von 9,16 Euro entspräche das einer Dividendenrendite von 1,6 Prozent. Die Ausschüttungsquote läge bei 45,4 Prozent. Rund 1,1 Millionen Euro würden auf neue Rechnung vorgetragen.

„Die Aktionäre der Daldrup & Söhne AG sollen am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens auch wieder über Dividenden partizipieren. Gleichzeitig soll die Finanzkraft des Unternehmens für das weitere Wachstum gestärkt werden. Denn die erwirtschafteten Cashflows wollen wir zu auskömmlichen Renditen nach Bedarf in das weitere Wachstum reinvestieren“, so Tönies.

Quelle: Daldrup & Söhne AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH