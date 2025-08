MET Group: Erster Photovoltaik-Solarpark in Deutschland in Betrieb

Der Schweizer Energiehändler MET Group will seine Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien ausbauen. Nun hat das Unternehmen mit dem Solarpark Kentzlin die erste Photovoltaik-Freiflächenanlage in Deutschland am Laufen.

Der im Schweizer Kanton Zug ansässige Gas- und Stromhändler MET Group hat in Kentzlin in Mecklenburg-Vorpommern seinen ersten Photovoltaik-Solarpark in Deutschland in Betrieb genommen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage speist ab sofort Strom in das deutsche Netz ein. Sie hat eine installierte Leistung von 11,5 Megawatt und soll eine jährliche Strommenge von rund 13 GWh produzieren. Im Jahr 2023 hatte MET die Anlage im Projekt-Status akquiriert. Seitdem hat das Unternehmen den Entwicklungsprozess abgeschlossen, sich erfolgreich den Zuschlag in der EEG-Ausschreibung gesichert sowie den Bau und die termingerechte Fertigstellung des Projekts überwacht. Als Partner für Engineering, Procurement & Construction (EPC) war das deutsche Unternehmen IBC Solar an der Umsetzung des Solarprojektes beteiligt.

„Die Inbetriebnahme des Solarparks Kentzlin ist ein großer Erfolg für die Aktivitäten von MET im Bereich der erneuerbaren Energien und ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, in Westeuropa weiter zu wachsen“, sagt Christian Hürlimann, CEO of Renewables Development bei MET Group. „Der deutsche Markt für erneuerbare Energien ist aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen sehr reifen Markt handelt, von viel Wettbewerb geprägt. Umso bedeutender ist es für uns, mit unserem Solarpark Kentzlin eine starke Grundlage für weitere Investitionen gelegt zu haben.“

Die Inbetriebnahme stärkt zudem die Präsenz von MET Group in Deutschland, wo das Unternehmen bereits auf den Erdgas- und Strommärkten tätig ist. Dazu zählen in erster Linie die Gasspeicher-Aktivitäten, der Import von LNG und die Versorgung von Industrie- und Privatkunden.

Quelle: MET | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH