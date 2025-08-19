Gunter Erfurt ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Next2Sun AG

Die Next2Sun AG hat ihre turnusgemäßen Neuwahlen zum Aufsichtsrat auf der ordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2025 durchgeführt. Dabei wurde Dr. Gunter Erfurt neu in das Gremium gewählt und im Anschluss von den Mitgliedern des Aufsichtsrats zum neuen Vorsitzenden bestimmt.

„Wir konnten mit Dr. Gunter Erfurt einen ausgewiesenen Kenner der Photovoltaikbranche und überzeugten Verfechter innovativer Energielösungen für unser Unternehmen gewinnen“, sagt Heiko Hildebrandt, Vorstand der Next2Sun AG. Und ergänzt: „Sein technischer Sachverstand und seine langjährige Branchenerfahrung sind ein großer Gewinn für unseren weiteren Wachstumskurs.“

Werdegang von Dr. Gunter Erfurt

Seit 2015 war Dr. Erfurt in verschiedenen Funktionen bei Meyer Burger tätig, zuletzt als CEO der Meyer Burger Technology AG. In dieser Rolle transformierte er das Unternehmen zu einem führenden Anbieter von nachhaltiger Solarzellentechnologie.

Neben seiner operativen Tätigkeit engagiert sich Dr. Erfurt in zahlreichen Gremien der Solarbranche, darunter als Mitglied des Vorstands des Bundesverbands Solarwirtschaft e.V. sowie im Board von SolarPower Europe. Er ist zudem im wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) und war langjährig im Kuratorium des Fraunhofer ISE tätig.

Dr. Erfurt sagt zu seinem Wechsel zur Next2Sun AG: „Next2Sun steht für innovative Lösungen aus Deutschland und eine starke heimische Wertschöpfung. Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung aktiv mitzugestalten.“

Weiteres aus der Next2Sun-Hauptversammlung

Von den insgesamt fünf Mitgliedern des Aufsichtsrats der Next2Sun AG endete die Amtszeit von drei Mitgliedern turnusgemäß. Neue Aufsichtsratsmitglieder sind neben Dr. Gunter Erfurt noch Ute Melzer-Metzger und Andreas Roth. Der Vorstand dankte Herrn Brill und Herrn Bachelier für ihr Engagement und ihre Arbeit in der Aufbauphase des Unternehmens. Die Amtszeiten der verbleibenden Mitglieder, Herrn Terheyden und Herrn Amrhein, waren von den Wahlen nicht berührt und laufen unverändert weiter.

„Aufgrund des ausstehenden Solarpaket I bleibt das Umfeld im Bereich der Agri-PV in Deutschland weiterhin sehr schwierig – wir sehen durch steigende Marktwertvorteile aber zusätzliche Chancen für unser Geschäftsmodell“, erklärt Sascha Krause-Tünker, Vorstand der Next2Sun AG. Er fügt hinzu: „Mit Dr. Gunter Erfurt haben wir einen Aufsichtsratsvorsitzenden gewonnen, der unsere Vision teilt und mit uns gemeinsam die Energiewende aktiv vorantreiben will.“

Next2Sun ist im Bereich der vertikal installierten, bifazialen Photovoltaik tätig. Diese Technologie ermöglicht eine antizyklische Stromerzeugung – insbesondere in den Morgen- und Abendstunden – und trägt so zu einer besseren Netzstabilität und geringerem Speicherbedarf bei. Auf Basis der patentierten Anlagentechnologie hat Next2Sun eine breite Produktpalette entwickelt. Dazu gehören das vertikale Agri-PV-System, das eine doppelte Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht, und der Solarzaun.

Mit über 60 Megawatt Peak umgesetzten Projekten im In- und Ausland sowie mehr als 100 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Japan ist die 2015 gegründete Next2Sun Gruppe eine Anbieter:in für nachhaltige Photovoltaiklösungen in Landwirtschaft, Kommunen, Gewerbe und Privatbereich.

Quelle: Next2Sun Technology GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH