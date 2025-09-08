Weitere Entscheidung zu Senec-Speichern erwartet

Die Auseinandersetzung um mangelhafte Senec-Stromspeicher geht in die nächste Runde – mit Rückenwind für die betroffenen Verbraucher:innen. Das Oberlandesgericht München hat mit Hinweisbeschluss vom 30. Juli 2025 (Az. 20 U 866/25 e) erkennen lassen, dass es die Berufung der Senec GmbH gegen ein verbraucherfreundliches Urteil des Landgerichts Landshut zurückweisen will.

Die erste Instanz hat in ihrem Urteil zum Ausdruck gebracht, dass ein Sachmangel am Senec-Stromspeicher vorliegt. Diese Einschätzung will nun das OLG München bestätigen. Damit reiht sich das OLG in eine Reihe von Gerichten ein, die deutliche Signale gegen die Hersteller:in und ihre Händler:innen senden. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer sieht darin eine klare Stärkung der Verbraucherrechte. Käufer:innen von Senec-Speichern sollten ihre Ansprüche prüfen lassen. Die Kanzlei bietet hierfür eine kostenlose Ersteinschätzung im Senec-Online-Check an.

Hintergrund: Senec-Skandal um Stromspeicher

Die Leipziger Senec GmbH steht seit 2022 massiv in der Kritik. Nach mehreren Bränden und Explosionen schaltete die Hersteller:in rund 60.000 Stromspeicher vorübergehend ab. Viele Geräte wurden dauerhaft in der Leistung reduziert – oft auf nur 70 % der vertraglich zugesicherten Kapazität. Kund:innen mussten mit spürbaren Einschränkungen leben, ohne echte Nachbesserung. Die Folge: Eine Klagewelle. Allein Dr. Stoll & Sauer führt nach eigenen Angaben über 300 Verfahren für betroffene Verbraucher:innen.

Der aktuelle Senec-Fall vor dem OLG München

Eine Verbraucher:in hatte am Landgericht Landshut (Az. O 3278/23) gegen Händler:in und Hersteller:in geklagt, nachdem sein Senec-Stromspeicher über Monate gedrosselt worden war.

Das Landgericht hatte bereits einen erheblichen Sachmangel bejaht und der Käufer:in Ansprüche zugesprochen.

Im Berufungsverfahren stellte das OLG München mit Beschluss vom 30. Juli 2025 (Az. 20 U 866/25 e) klar, dass die Berufung keine Aussicht auf Erfolg habe. Senec habe die Vorwürfe nur verneint und nicht substanziell widerlegt.

Der Senat wies darauf hin, dass die Drosselung und die bestehenden Sicherheitsrisiken erhebliche Mängel darstellen.

Zahlreiche positive Urteile für Verbraucher:innen

Landgerichte in Koblenz, Heidelberg, Stade, Oldenburg und Leipzig haben bereits Rücktritts- oder Minderungsrechte bestätigt.

Oberlandesgerichte in Oldenburg, Dresden und Hamm gaben verbraucherfreundliche Hinweise – teilweise zogen Senec und Händler:innen daraufhin nach Medienberichten ihre Berufungen zurück.

Jetzt signalisiert auch das OLG München: Verbraucher:innen müssen sich nicht mit leistungsgeminderten oder unsicheren Stromspeichern zufriedengeben.

Rechtliche Möglichkeiten für Senec-Besitzer:innen

Einbau eines neuen mangelfreien Speichers

Rücktritt vom Kaufvertrag wegen Mangelhaftigkeit des Speichers

Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Geräts

Minderung des Kaufpreises bei erheblichen Einschränkungen

Schadensersatz bei wirtschaftlichen Nachteilen

Die Kanzlei empfiehlt daher von Drosselung, technischen Problemen oder Sicherheitsrisiken betroffenen Verbraucher:innen, ihre etwaigen Ansprüche prüfen zu lassen.

Zu Dr. Stoll & Sauer

Die Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist im Verbraucherrecht tätig. Mit 18 Anwält:innen und Fachanwält:innen arbeitet die Kanzlei in allen dazugehörigen Rechtsgebieten an den Standorten Lahr und Stuttgart.

Quelle: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH