BIPV: Sebastian Clausmeier übernimmt Geschäftsführung von Sunovation

Der BIPV-Hersteller Sunovation hat einen neuen Geschäftsführer. Sebastian Clausmeier löst den langjährigen Geschäftsführer Heribert Ley ab. Er war zuvor Vertriebsleiter des Unternehmens.

Die Sunovation GmbH, ein Hersteller von Photovoltaik-Modulen für die Bauwerksintegration (BIPV), hat einen Wechsel an der Führungsspitze vollzogen. Der langjährige Geschäftsführer Heribert Ley übergibt den Staffelstab an Sebastian Clausmeier. Das unterfränkische Unternehmen Sunovation gehört eigenen Angaben zufolge zu den führenden Anbietern im Bereich der Solarmodule für Fassaden und Glasdächer. Das in Deutschland produzierende Unternehmen kann in dem jungen BIPV-Markt bereits die Realisierung vieler Projekte vorweisen.

Mit Sebastian Clausmeier hat der Mittelständler einen neuen Geschäftsführer mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Sales und Business Development aus den eigenen Reihen gewonnen. Heribert Ley, der die Sunovation in den letzten Jahren maßgeblich geprägt und auf Wachstumskurs gebracht hat, zieht sich nach 14 Jahren in der Geschäftsführung aus dem operativen Geschäft zurück. Er wird dem Unternehmen in einer Übergangsphase weiterhin als Ansprechpartner zur Seite stehen und nach Antritt seines Ruhestandes die Entwicklung auch zukünftig als Gesellschafter begleiten. „Wir danken Heribert Ley für die erfolgreiche Zusammenarbeit und freuen uns mit Sebastian Clausmeier einen kompetenten und motivierten Nachfolger gefunden zu haben“, sagt Markus Krall, Hauptgesellschafter der Sunovation.

Sebastian Clausmeier trat nach Abschluss seines Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens an der TH Aschaffenburg als Produktmanager in das Unternehmen ein. In den folgenden Jahren entwickelte er sich zum Experten für gebäudeintegrierte Photovoltaik. Zuletzt verantwortete er als Vertriebsleiter namhafte nationale und internationale BIPV-Projekte. Dabei trug er seit 2023 als Prokurist einen wichtigen Teil zur strategischen Ausrichtung der Sunovation bei.

Ferner geht mit dem Generationenwechsel eine Erweiterung der Geschäftsleitung einher. So wird die Geschäftsführung bei Vertrieb, Entwicklung und Fertigung der Solarstrommodule zukünftig durch einen erfahrenen Werkleiter und kaufmännischen Leiter unterstützt.

