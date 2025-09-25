Densys Connect: PV-Management Plattform integriert Finanzierung

Mit der PV-Management-Software Densys Connect können Handwerksbetriebe Kundinnen und Kunden nun auch Finanzierungsoptionen bieten. Partner ist die PSD Bank.

Die PV-Management-Plattform Densys Connect enthält seit kurzem Optionen zur Finanzierung von PV-Anlagen. Wie das Software-Unternehmen mitteilte, ist das neue Feature seit dem 15. September 2025 in das Produkt integriert, auf das zum Beispiel Handwerksbetriebe zugreifen. Diese können ihren Kundinnen und Kunden nun eine Finanzierung direkt im digitalen Angebot anzeigen und diese abschließen. Das neue Modul mache Photovoltaik-, Wärmepumpen- und andere energetische Projekte einfacher, schneller und transparenter – und erhöhe nachweislich die Abschlussquote.

Gerade die Finanzierung sei für über die Hälfte der privaten Interessenten ohne bestehende PV-Anlage die größte Hürde. Mit der integrierten Lösung von Densys Connect erschlössen Handwerker und Installateure neue Zielgruppen und differenzierten sich klar vom Wettbewerb – mit positiven Effekten auf Umsatz und Marge.

„Vor allem die jüngere Generation erwartet eine monatliche Ratenzahlung, wie sie es vom Autoleasing oder der Küchenfinanzierung kennt“, erklärt Steffen Binzel, Geschäftsführer des PV-Großhandels Densys pv5 und Entwickler der Plattform. „Gemeinsam mit der PSD Bank Braunschweig eG schließen wir diese Lücke direkt in Densys Connect – zu Konditionen, die sowohl für die Betriebe als auch für deren Kundinnen und Kunden attraktiv sind.“

Der Kaufvertrag komme erst nach Finanzierungsbewilligung zustande – das erhöhe die Planungssicherheit für Kundschaft und Handwerk. Das vollständig integrierte und automatisierte Verfahren greife dabei nicht in bestehende Prozesse ein, verursache keine Gebühren für den Installationsbetrieb und lasse bestehende Zahlungskonditionen unberührt.

Finanzierungskonditionen im Überblick

Nominalzins: 4,69 % p.a., Effektivzins: 4,79% p.a. (Stand: 24.09.2025)

Kredithöhe: 10.000 bis 75.000 € (auch für andere energetische Projekte)

Auszahlung: in der Regel innerhalb von 7 Werktagen

Laufzeit: 15 Jahre

Vorzeitige Ablösung: jederzeit möglich gegen 1 % des Restdarlehens

Keine Transaktionsgebühren oder versteckten Kosten für den Installationsbetrieb

Finanzierungspartner: PSD Bank Braunschweig eG

Vor wenigen Tagen hatte Wettbewerber Reonic für seine Software ebenfalls eine Finanzierungsoption integriert.

Quelle: Densys pv5 GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH