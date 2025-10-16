Hauskraftwerk One: Neuer Photovoltaik-Stromspeicher von E3/DC

Das Hauskraftwerk One ist der neue Photovoltaik-Stromspeicher von E3/DC. Über die solare Eigenversorgung hinaus ist das Gerät für die Nutzung von dynamischen Stromtarifen und dem bidirektionalen Laden von E-Autos konzipiert.

E3/DC, Hersteller von Photovoltaik-Stromspeichern, hat eine neue Generation seines Hauskraftwerk genannten Produktes herausgebracht. Erstmals hat das Unternehmen den Speicher so konzipiert, das er über die solare Eigenversorgung hinaus auch ein aktiver Strommarktakteur sein kann. Das Hauskraftwerk One besteht aus einem vollständig neu entwickelten 12-kW-Hybridwechselrichter und einem leistungsstarken, erweiterbaren Hochvolt-Batteriesystem. Zudem soll es einen attraktiven Einstiegspreis bieten. Das Gerät ist mit einem integrierten Energiemanagement für die Nutzung dynamischer Stromtarife mit der kostenfrei verfügbaren AI 360°-Software ausgestattet. Wie bei allen Produkten der Marke erhält auch das One über die gesamte Lebensdauer kostenlose Updates und Funktionserweiterungen.

Photovoltaik-Stromspeicher mit effizientem SiC-Wechselrichter

Bei der Entwicklung des neuen Hybridwechselrichters hat E3/DC die Leistungselektronik optimiert und die Wandlungsverluste reduziert. Die Grundlage dafür sind laut Unternehmen die eingesetzte Silizium-Carbid-Halbleitertechnologie (SiC), eine effiziente passive Kühlung und eine Topologie, die im Bereich der induktiven Netztechnik besonders verlustarm sein soll. Auch die Geräuschemission von maximal 30 dB soll sehr gering sein.

In der Eigenstromnutzung wie im dynamischen Stromtarif bietet das Hochvolt-Speichersystem des One eine C-Rate von 1. Die Batterien mit einer Kapazität bis 11,8 kWh können also innerhalb einer Stunde vollständig be- oder entladen. Die Ladeleistung erreicht je nach Konfiguration bis zu 12 kW und ist damit auf einem Level mit der AC-Ausgangsleistung des Hybridwechselrichters. Wie bei allen Hauskraftwerken von E3/DC können Nutzer:innen auch beim One fünf Jahre lang Batteriekapazität nachrüsten. Bis zu fünf Batteriemodule arbeiten in einem Batterieturm. Zwei dieser Türme lassen sich parallel auf eine maximale nutzbare Kapazität von rund 30 kWh verschalten.

Hauskraftwerk One ermöglicht flexible Auslegung der Photovoltaik-Anlage

Wachsender Strombedarf und niedrige Solarmodulpreise führen bei vielen Projekten zu einer großzügigen Auslegung der Photovoltaik-Anlagen. Dabei nutzt man auch ungünstig ausgerichtete Dachflächen. Oder es besteht der Wunsch, neben einer typischen Ost-West-Ausrichtung noch eine dritte Dachfläche zu belegen, etwa auf einer Garage oder einem Carport. Weil der Wechselrichter des One über drei unabhängige MPP-Tracker verfügt, ist eine solche Anlagenkonzeption umsetzbar. Bis zu einer Gesamtnennleistung von 18 kW sind nahezu alle denkbaren Photovoltaik-Konzepte möglich.

Die solare Eigenversorgung ist der traditionelle Kern des E3/DC-Konzepts. Hinzu kommt ohne Zusatzkosten die AI 360°-Software. Damit optimiert E3/DC vor allem in der Winterzeit den notwendigen Strombezug im frei wählbaren dynamischen Stromtarif – über individuell berechnete Lastprognosen. Die dritte Option ist das bidirektionale Laden, denn die Kund:innen können ihre Fahrzeugbatterie sowohl in der Eigenstromoptimierung als auch im dynamischen Stromtarif als Erweiterung des Hauskraftwerks einsetzen. Denn das neue Hauskraftwerk One ist kompatibel mit der von E3/DC fürs kommende Frühjahr angekündigten bidirektionalen Ladestation edsn.

Im Zusammenspiel mit der externen Notstrombox steht praktisch unterbrechungsfrei 3-phasiger Not- oder Ersatzstrom zur Verfügung. Das gesamte Gebäude kann man über die Photovoltaik-Leistung und die Batterie weiter versorgen. Wie bei allen Hauskraftwerken kann die Photovoltaik-Anlage den Stromspeicher auch im Notstrombetrieb nachladen.

