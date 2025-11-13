Wasserstoff: Hydrogen Dialogue wird Teil der Messe The Smarter E

Der Hydrogen Dialogue geht von Nürnberg nach München. Der Hydrogen Dialogue Summit wird Teil des Konferenzprogramms der Messe The Smarter E. Der Hydrogen Dialogue Expo wird in die EES Europe integriert.

Die Veranstaltung Hydrogen Dialogue der Messe Nürnberg wird Teil der Messe The Smarter E Europe in München. Mit diesem Schritt soll die Plattform für Wasserstofftechnologien und -anwendungen näher an die Akteure der erneuerbaren Energien heranrücken. Konkret wird der Hydrogen Dialogue in die EES Europe, Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, integriert. Diese ist Teil von The smarter E Europe und findet vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Messe München statt.

Die Aufnahme des Hydrogen Dialogue verstärkt die bisherigen Aktivitäten von The Smarter E für den Wasserstoffsektor und führt die Akteure zusammen, um Wissen, Innovationen und Marktimpulse zu bündeln. Durch den Kontakt mit den zentralen Industriebereichen erneuerbare Energieerzeugung und Energiespeicherung sollen sich neue Perspektiven für das nationale und internationale Projektgeschäft eröffnen. „Die Synergien zwischen dem Hydrogen Dialogue und unseren bestehenden Fachmessen sind enorm“, sagt Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH und Veranstalter von The smarter E Europe.

Auch das Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B), ideeller Träger des Hydrogen Dialogue, begrüßt den nach München. „Damit stärken wir die Sichtbarkeit des bayerischen Wasserstoffökosystems und fördern den globalen Austausch“, sagt Fabian Pfaffenberger, Geschäftsführer des H2.B.

Konzept von Hydrogen Dialogue wird fortgeführt

Das Konzept des Hydrogen Dialogue bleibt erhalten. Der Hydrogen Dialogue Summit, das zentrale Konferenz- und Networking-Format inklusive der Vollversammlung des durch das H2.B koordinierte Wasserstoffbündnis Bayern findet künftig im International Congress Center Messe München (ICM) als offizielles Side-Event von The Smarter E Europe. Parallel dazu integriert man die Hydrogen Dialogue Expo in die EES Europe. Der Gemeinschaftsstand des H2.B bildet dabei eine zentrale Anlaufstelle für bayerische wie internationale Akteure der Wasserstoffwirtschaft.

Zur weiteren Stärkung der Sichtbarkeit sind zudem spezielle Angebote für Aussteller und Referenten vorgesehen, darunter Content-Partnerschaften für das dreitägige Hydrogen Dialogue Forum. Ergänzend ist geplant, auch die beliebten Messerundgänge sowie das internationale Delegationsprogramm fortzuführen. So soll der Hydrogen Dialogue auch am neuen Standort eine wichtige Plattform für Wissenstransfer, Vernetzung und den strategischen Austausch innerhalb der Wasserstoffwirtschaft bleiben.

Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH