Solyco: Innovationspreis Berlin Brandenburg für Solarzellen-Kupfercoating

Beim Innovationspreis Berlin Brandeburg zählt der Solartechnologiespezialist Solyco zu den Gewinnern. Die Berliner haben eine Verbindung zwischen Solarzellen mit Kunststoff und Kupfer entwickelt, die ohne kritische und teure Rohstoffe auskommt.

Die Berliner Solyco hat für ihre patentierte Technologie zur Energieübertragung zwischen Solarzellen, TECC-Connect®, den Innovationspreis Berlin Brandenburg 2025 erhalten. Die Technologie ersetzt Silber, Blei und Bismut durch ein Kupferdraht-Coating mit leitfähigem Thermoplast.

Die Technologie von Solyco sei die weltweit erste, vollständig silber-, blei- und bismutfreie Zellverschaltungstechnologie für Photovoltaikmodule, heißt es im Rahmen der Prämierung zum Innovationspreis. Sie ersetze herkömmliches Löten durch ein patentiertes Verfahren, bei dem kunststoffummantelte Kupferdrähte durch Erhitzen und sanftes Aufdrücken mit den Solarzellen verbunden werden. Grundlage dafür sei das innovative TECC-Coating: ein thermoplastischer und zugleich leitfähiger Kunststoff. Die Technologie sei ein bedeutender Schritt hin zu einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Produktion von Photovoltaikmodulen.

TECC-Connect® schaffe damit einen neuen Standard für PV-Module und sei kompatibel mit allen gängigen und zukünftigen Zelltechnologien – von Silizium bis Perowskit. Wie Solyco weiter mitteilte, sei die Technologie bereits erfolgreich auf vollautomatisierten Produktionslinien umgesetzt worden.

Das Unternehmen betont folgende Vorteile:

Keine kritischen Rohstoffe (kein Silber, kein Blei, kein Bismut)

Niedrige Verarbeitungstemperaturen (120–180 °C) → weniger Energiebedarf

Höhere Kompatibilität mit temperatur­empfindlichen Hochleistungszellen

Wirtschaftliche Serienproduktion möglich

Hohe Kosteneinsparungen durch silberfreie Produktion möglich

Neben Solyco haben vier weitere “zukunftsweisende Innovationen” eine Auszeichnung erhalten. Der Innovationspreis wurden durch Berlins Wirtschaftssenatorin und Brandenburgs Wirtschaftsminister verliehen.

Quelle: Solyco | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH