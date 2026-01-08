Astronergy: Neues TOPCon-Photovoltaik-Modul mit Viertelzellen-Technologie

Das neue Photovoltaik-Modul Astro N7 Pro mit Viertelzellen-Technologie erzielt 670 Watt und erreicht einen Wirkungsgrad von 24,8 %. Es soll hohe Stromausbeuten bei Teilverschattung ermöglichen.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Astronergy hat sein neues Photovoltaik-Modul Astro N7 Pro auf den Markt gebracht. Mit einer Leistungsabgabe von bis zu 670 Watt und einem maximalen Wirkungsgrad von 24,8 % ist das Astro N7 Pro für Solarprojekte im Kraftwerksmaßstab und im Bereich C&I (Commerical & Industrial) konzipiert.

Laut Hersteller ist das PV-Modul Solarzellen mit der TOPCon 5.0+ Solarzellentechnologie des Unternehmens ausgestattet. Eine wichtige Neuerung ist das Viertelzellen-Design. Die Viertelzellen-Technologie reduziert den internen Strom in den Solarzellen und verringert so Leistungsverluste. Gleichzeitig senkt das Layoutdesign der Viertelzellen die maximale Hotspot-Temperatur und den Leistungsverlust, wodurch der Hersteller die Solarmodulzuverlässigkeit und die Systemsicherheit verbessert haben will.

Unter realen Betriebsbedingungen soll das Astro N7 Pro eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Teilverschattung aufweisen. Denn sein Schaltungsdesign soll die Auswirkungen von Verschattung effektiv reduzieren und im Vergleich zu Halbzellenmodulen mehr Energieertrag bei Verschattung ermöglichen.

Die neuen PV-Module sollen außerdem eine zuverlässige Leistung bei geringer Einstrahlung und hohen Temperaturen bieten. Verbesserte Rsh-Werte und weniger Stromleckpfade sollen es dem Astro N7 Pro einen Leistungszuwachs ermöglichen. Dies soll eine stabile Energieerzeugung in den frühen Morgenstunden, späten Nachmittagen und bei bewölktem Wetter gewährleisten. Mit einem Temperaturkoeffizienten von –0,26 %/°C soll das Astro N7 Pro auch in Regionen mit hohen Temperaturen eine konstante Stromerzeugung aufrechterhalten. Die Bifazialität beträgt bis zu 85 ± 5 %.

Neben dem Viertelzellen-Layout setzt das Unternehmen auf ein 20BB-Design und einen niedertemperaturigen, spannungsarmen Fertigungsprozess ohne Flussmittel. Diese Merkmale sorgen laut Astronergy für eine gleichmäßigere Spannungsverteilung und reduzieren das Risiko versteckter Mikrorisse. Astronenergy bietet das Astro N7 Pro Solarmodul mit einer 30-jährigen linearen Leistungsgarantie sowie einer 15-jährigen Produktgarantie an.

Quelle: Astronergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH