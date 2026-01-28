Timo Boll unterstützt Photovoltaik-Aktion „Sonnenscheine für Vereine“

Tischtennisvereine erhalten eine Prämie von 200 Euro, wenn Eigenheimbesitzer:innen beim Großhändler Densys pv5 eine Yingli-Photovoltaik-Anlage ordern. Tischtennislegende Timo Boll unterstützt die Kampagne.

Der Photovoltaik-Großhändler Densys pv5 hat die bundesweite Aktion „Sonnenscheine für Vereine“ gestartet. Deutschlands Tischtennislegende Timo Boll und der chinesische Photovoltaik-Hersteller Yingli unterstützen die Verkaufskampagne, mit der die Akteure nebenbei auch Tischtennisvereine fördern wollen. Die Aktion richtet sich an die Tischtennis-Community sowie an alle, die ihren Strom selbst erzeugen möchten. Über ein Online-Tool der Plattform Densys Connect lässt sich das Einsparpotenzial des eigenen Daches in wenigen Minuten ermitteln. Entscheidet sich der Haushalt anschließend für die Beauftragung einer Photovoltaik-Anlage, erhält der im Anfrageformular angegebene Tischtennisverein automatisch eine Prämie von 200 Euro – ohne zusätzlichen Aufwand für Verein oder Auftraggeber.

Zusätzlich erhält der Verein, den die Kund:innen bis zum 31. März 2026 am häufigsten in Anfragen nennen, ein besonderes Sonnenschein-Goodie. Und seine Spieler:innen dürfen in einer Abschlussveranstaltung direkt gegen Timo Boll antreten. Bei den im Rahmen der Aktion aufgestellten Photovoltaik-Anlagen kommen Solarmodule der Panda-Serie von Yingli zum Einsatz.

„Beim Tischtennis wie bei der Energiewende ist eine kluge Strategie von großer Bedeutung. Mit einer einzigen Entscheidung können Menschen ihre Stromkosten senken, saubere Energie nutzen und gleichzeitig ihren Verein unterstützen“, sagt Timo Boll, der die Aktion als Gesicht der Kampagne begleitet. „Wenn ich etwas empfehle, dann nur, wenn ich wirklich dahinterstehe.“

Tischtennisvereine können die Aktion aktiv unterstützen und ihre Sichtbarkeit erhöhen. Densys pv5 stellt kostenlose Werbepakete mit Plakaten und Postkarten im Look von Timo Boll und den Pandas von Yingli zur Verfügung. Der Versand ist kostenlos, die Bestellung online möglich. Die Aktion „Sonnenscheine für Vereine“ läuft bundesweit bis einschließlich 31. März 2026.

Quelle: Densys pv5 | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH