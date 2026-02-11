Kiwigrid verbindet Energiemanagement mit Smart-Meter

Kiwigrid integriert mit einem neuen Gerät den Zugang zu Smart-Metern direkt in ihr Energiemanagementsystem.

Der IT-Unternehmen Kiwigrid hat einen neuen Energiemanager entwickelt, der mit einem Gerät auch Smart-Meter-Zugänge verwaltet. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um den Energy Manager RailX+ speziell für den Einsatz im intelligenten Messsystem (iMsys). Dieser ermögliche erstmals die direkte Anbindung des Energiemanagementsystems an das Smart-Meter-Gateway (SMGW). Bisher waren separate Geräte für SMGW, Steuerbox und Energiemanagement erforderlich.

Der Energy Manager RailX+ unterstütze so die standardisierte und Anbindung steuerbarer Anlagen an das Stromnetz. Dabei würden Steuereingriffe über die Backend-Systeme der Verteilnetzbetreiber mit Hilfe des Kommunikationsprotokolls CLS.EEDI in EEBUS-Signale umgewandelt. Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen ließen sich dadurch gemäß §14a EnWG und §9 EEG netzdienlich regeln.

Im Energy Manager RailX+ integriere Kiwigrid ferner Funktionen künstlicher Intelligenz (KI) in das Energiemanagementsystem. Die KI soll perspektivisch in drei Bereichen helfen: zur Unterstützung von Endkund:innen in Form eines Assistenten, zur Optimierung von Strombezug und -verbrauch als Agent sowie zur Weiterentwicklung von Verbrauchs- und Erzeugungsprognosen. Die KI werde zeitnah auf allen Energy Manager Produkten von Kiwigrid verfügbar sein.

Der Energy Manager RailX+ erhalte ferner die grundlegenden Funktionen einer digitalen Steuerbox. Weitere Funktionalitäten ließen sich bedarfsgerecht über den Kiwigrid-App-Store ergänzen. Das Gerät sei zudem auch für die Integration bestehender Systeme ausgelegt. Speziell relais-basierte Altsysteme ließen sich mit dem Produkt in die digitale Energiewelt integrieren. Die Gateways können damit unter anderem klassische Rundsteuerempfänger ersetzen. Die Anzahl der kompatiblen Geräte werde kontinuierlich erweitert.

Direkt digitaler Netzanschluß

Durch den Wegfall separater Steuerboxen sollen die Installations- und Betriebskosten für Messstellenbetreiber sinken. Der digitale Netzanschluss werde direkt über das Energiemanagementsystem realisiert, wodurch sich die Anzahl unterschiedlicher Protokolle und Komponenten reduziere.

Kiwigrids Gateways erfülle zugleich hohe Anforderungen an IT-Sicherheit und Betriebssicherheit. Der Energy Manager RailX+ ist offline-fähig und stellt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben auch bei temporären Verbindungsunterbrechungen sicher. Der Einbau erfolge direkt auf der Hutschiene im Schaltschrank und ist auf den Einsatz in komplexen, zentralen Energieanlagen nach Industriestandard ausgelegt.

Quelle: Kiwigrid | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH