Octopus Energy investiert in Smart-Meter Startup Metiundo

Der britische Investor Octopus Energy stellt der Berliner Metiundo 40 Millionen Euro zur Verfügung. Das Kapital soll in den Ausbau intelligenter Messsysteme (Smart-Meter) fließen.

Das auf digitalisierte Stromzähler fokussierte Startup Metiundo erhält vom Investor Octopus Energy eine Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Euro. Wie das Unternehmen aus Berlin mitteilte, will es mit dem frischen Kapital den Rollout intelligenter Messsysteme beschleunigen. Ferner sei geplant, damit die Softwareplattform weiterzuentwickeln. So sollen neue, datengetriebene Lösungen schneller in die Anwendung kommen. Es gehe um die Energiewende im Gebäudesektor.

Die Finanzierung soll ferner in den Ausbau des Installations- und Montageteams fließen. Metiundo plane, gezielt zusätzliche Fachkräfte einzustellen in den Bereichen Softwareentwicklung, Installation und Betrieb. Ziel sei der Aufbau integrierter Smart-Meter-Netzwerke über mehrere Liegenschaften hinweg.

Metiundo biete „Smart Metering as a Service“ an und decke dabei die Wertschöpfungskette intelligenter Messsysteme ab. Diese reiche von Planung und Installation über Betrieb bis hin zur softwareseitigen Integration und Verarbeitung von Messdaten. Damit könne ein Gesamtbild der Energie- und Wasserverbräuche einer Immobilie entstehen.

„Der Markt ist gerade deshalb so dynamisch, weil wettbewerbliche Messstellenbetreiber die Umsetzung vorantreiben”, sagt Dennis Nasrun, Mitgründer und CEO von Metiundo. “Von Anfang an haben wir konsequent in unsere eigene Software investiert. Mit der neuen Finanzierung gehen wir jetzt in die weitere Skalierung: mehr Installationen, höhere Qualität und Geschwindigkeit beim Ausbau unserer Plattform.“

„Der Gebäude- und Wärmesektor ist für rund 30 % der energiebezogenen Emissionen verantwortlich”, sagt Octopus Energy-Manager Alex Brierley. “Wenn Lösungen wie die von Metiundo skaliert werden, können Haushalte und Unternehmen in Deutschland Kosten senken, indem sie den Einsatz von Technologien wie

Photovoltaik und Batteriespeichern vor Ort optimieren.“

Quelle: Metiundo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH