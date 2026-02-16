Christine Falken-Großer neue Hauptgeschäftsführerin des BEE

Christine Falken-Großer übernimmt die Geschäftsführung beim BEE. Sie folgt auf die Doppelspitze aus Wolfram Axthelm und Claudius da Costa Gomez.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE) hat Christine Falken-Großer zur neuen Hauptgeschäftsführerin berufen. Sie übernimmt die Position am 15. Februar 2026 und wird künftig die strategische und operative Arbeit des Verbandes verantworten. „Die Erneuerbaren sind unsere Zukunft und zugleich auch schon unsere Gegenwart. Die Erfolgsgeschichte bis heute ist sehr beeindruckend und wird auch in den nächsten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern weltweit fortgesetzt“, sagt Christine Falken-Großer. Erneuerbare Energien sind laut Falken-Großer das zentrale Element einer erfolgreichen Klimaschutzpolitik und tragen substanziell zur Wertschöpfung in Deutschland und Europa bei. Sie seien essenziell für die Energiesicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft.

„Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Präsidium, Vorstand und Mitgliedern des BEE die politischen Rahmenbedingungen für einen konsequenten Ausbau und die Integration der erneuerbaren Energien voranzubringen und die Rolle des Verbands als kraftvolle Stimme der Branche zu stärken“, so Falken-Großer.

Falken-Großer folgt auf Wolfram Axthelm und Claudius da Costa Gomez, die sieben Jahre als Doppelspitze den BEE geleitet hatten. Axthelm und da Costa Gomez bleiben dem BEE als Geschäftsführer im Bundesverband Windenergie und im Fachverband Biogas auch künftig eng verbunden.

Christine Falken-Großer in leitenden Funktionen für Bundesregierung tätig

Christine Falken-Großer ist Volks- und Betriebswirtin sowie promovierte Finanzwissenschaftlerin. Im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn verantwortete sie unter anderem die Koordinierung der Wasserstoffpolitik der Bundesregierung seit 2022. Zuvor leitete sie das Referat für bilaterale Energiepartnerschaften der Bundesregierung, verhandelte für Deutschland in Brüssel zu Freihandelsabkommen und in Paris zu Verschuldungsthemen. Zwischen 2014 und 2018 war sie als Wirtschafts- und Energieattachée an der Deutschen Botschaft Bangkok tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassten Klimaschutzinstrumente, energie- und finanzpolitische Steuerungsmechanismen sowie internationale Kooperationen.

„Mit Christine Falken-Großer gewinnt der BEE eine ausgewiesene Expertin für Klimaschutz- und Energieökonomie, die Verwaltungserfahrung auf Bundesebene mit strategischem Weitblick verbindet“, sagt BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser. „Sie kennt die politischen Entscheidungsprozesse aus erster Hand, verbindet fachliche Tiefe, Führungserfahrung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Anforderungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie bringt damit genau die Expertise mit, die der Verband in der aktuellen, wichtigen Phase der Energiewende braucht.“

Quelle: BEE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH