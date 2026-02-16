Photovoltaik-Mieterstrom in Bremen: Green Planet Energy und Brebau setzen auf Anlagenpachtmodell

Die Wohnungsgesellschaft Brebau baut derzeit in Bremen zwei Mehrfamilienhäuser mit Photovoltaik-Anlagen. Green Planet Energy pachtet die Solaranlagen und übernimmt den Betrieb und die Stromlieferung an die Mieter:innen.

In Bremen entsteht derzeit ein neues Mieterstrom-Projekt. Zwei Neubauten beziehen künftig günstigen grünen Solarstrom direkt vom eigenen Dach. Die Brebau GmbH und die Hamburger Energiegenossenschaft Green Planet Energy versorgen damit 36 Wohneinheiten mit jeweils einer PV-Anlage mit 29,7 kW Leistung. Es ist das erste Mieterstromprojekt von Green Planet Energy in Bremen.

Die Solaranlagen will man im sogenannten Anlagenpachtmodell betreiben. Die Brebau hat die PV-Anlagen errichtet, Green Planet Energy pachtet sie und übernimmt den Betrieb sowie die Stromlieferung an die Mieter:innen. Der vor Ort erzeugte Solarstrom wird direkt im Gebäude verbraucht und durch zertifizierten Ökostrom von Green Planet Energy ergänzt. So die Mieter:innen unabhängiger von Strompreisschwankungen am Markt sein. Gleichzeitig erhalten auch Mieter:innen ohne eigene Photovoltaik-Anlage einen einfachen Zugang zur Energiewende und profitieren direkt vom lokal erzeugten Strom ihres Hauses. „Mieterstrom bringt die erneuerbaren Energien direkt zu den Menschen nach Hause – transparent, regional und gemeinschaftlich organisiert“, sagt Nils Müller, Vorstand von Green Planet Energy.

Die Photovoltaik-Anlagen sollen jährlich rund 49.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Etwa 59 Prozent davon sollen die Mieter:innen direkt im Gebäude verbrauchen. „Mieterstrom macht unabhängig von steigenden Preisen und bringt die Energiewende ins Bremer Alltagsleben“, sagt Björn Schnautz, Geschäftsführer der Brebau. Mögliche weitere Projekte mit Green Planet Energy sind bereits im Gespräch.

Quelle: Green Planet Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH