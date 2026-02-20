In Köln entsteht eine der größten innerstädtischen Photovoltaik-Anlagen

Infineum und Rheinenergie errichten in Köln eine der größten innerstädtischen PV-Anlagen Deutschlands. Die Freiflächenanlage soll auf dem Industriegelände von Infineum gebaut werden und 18 Megawatt Leistung aufweisen.

Der Energieversorger Rheinenergie und der Chemiekonzern Deutsche Infineum haben die Verträge für den Bau einer 18-Megawatt-Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Industriegelände von Infineum in Köln unterzeichnet. Mit einer prognostizierten Jahreserzeugung von rund 18 Millionen Kilowattstunden Strom entsteht hier eine der größten Freiflächen-PV-Anlagen auf innerstädtischem Industriegelände in Deutschland. Die Inbetriebnahme des Solarparks in Köln ist für 2027 geplant.

Das Solarkraftwerk soll an der Neusser Landstraße entstehen. Auf einer Fläche von rund 12 Hektar will man etwa 25.300 Solarmodule mit einer Leistung von jeweils 710 Watt Leistung installieren. Mit diesem Projekt leistet Infineum einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen am Produktionsstandort in Köln-Niehl. „Mit dieser Anlage setzen wir gemeinsam mit Infineum ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Köln”, sagt Stephan Segbers, Vertriebsvorstand von Rheinenergie.

Martin Halama, Geschäftsführer bei Infineum, ergänzt: „Mit dieser Investition stärken wir unseren deutschen Standort nachhaltig und treiben gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele für 2030 voran, die Intensität der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen zu senken.” Das sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Erreichen der langfristigen Klimaziele des Unternehmens. Zudem will Infineum mit der Photovoltaik-Anlage auch die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Produktionsstandorts stärken.

Rheinenergie bietet nicht nur in Köln Full-Service-Contracting-Partnerschaften an. Das der Bereich Next Energy Solutions ist bundesweit mit Energielösungen für Industrie und Immobilienwirtschaft aktiv.

Quelle: Infineum | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH