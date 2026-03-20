IBC Solar nimmt Batteriespeichersysteme von Ecoflow ins Programm auf

Im Zuge der Markteinführung des neuen Batteriespeichersystems Ocean 2 hat Ecoflow eine strategische Partnerschaft mit dem Photovoltaik-Großhändler IBC Solar bekanntgegeben.

Ecoflow, Anbieter von Stromspeichern, hat mit dem Photovoltaik-Großhändler IBC Solar eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist der Ausbau des Vertriebs der Energielösungen von Ecoflow in Europa über das Installateur- und Partnernetzwerk von IBC Solar.

IBC Solar wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bad Staffelstein in Deutschland. Das Unternehmen ist weltweit aktiv und arbeitet mit einem dichten Netz von Fachpartnern zusammen. , Diese soll für eine kompetente und qualitativ hochwertige Installation von Photovoltaik- und Speichersystemen sorgen. Durch die neue Partnerschaft will Ecoflow seine Position auf dem europäischen Markt für private Energielösungen stärken. IBC Solar ist einer der etabliertesten Namen in der europäischen Solarbranche“, sagt Jaycee Zhao, Country Manager DACH bei Ecoflow.

Die Bekanntgabe der Partnerschaft erfolgt im Zuge der Markteinführung des neuen Batteriespeichersystems Ocean 2. Mit diesem Launch erweitert Ecoflow sein Portfolio. Ecoflow entwickelt darüber hinaus Lösungen, die Energiespeicherung, Heim-Energiemanagement und Smart-Home-Anwendungen intelligent miteinander vernetzen. „Als Fachgroßhändler und Anbieter von Energielösungen im Bereich Photovoltaik und Speicher ist es unser Anspruch, Installationsbetrieben ein leistungsfähiges und verlässliches Produktportfolio bereitzustellen. Mit Ecoflow erweitern wir unser Angebot gezielt um ein abgestimmtes System für Energieerzeugung und –speicherung“, sagt Patrik Danz, CSO bei IBC Solar. „Damit stärken wir unser Partnernetzwerk und schaffen zusätzliche Möglichkeiten, moderne Energiekonzepte im Eigenheimbereich umzusetzen.“

Quelle: Ecoflow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH