Tesla plant 100-Gigawatt-Solarfabrik für solarbetriebene Rechenzentren im All

Die Nachrichtenagentur Reuters hat gemeldet, dass Tesla Fertigungsanlagen für Photovoltaik-Module und Solarzellen von chinesischen Lieferanten kaufen will. Das Unternehmen plant eine 100-Gigawatt-Solarfabrik für solarbetriebene Rechenzentren im All.

Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters nehmen die Pläne von Tesla Gestalt an, eine 100-Gigawatt-Solarfabrik zu bauen. Demnach beabsichtigt das Unternehmen Anlagen im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar für die Herstellung von Photovoltaik-Modulen und Solarzellen von chinesischen Lieferanten zu kaufen. Darunter soll sich Suzhou Maxwell Technologies befinden. Laut Reutes heißt es in Stellenanzeigen auf der Tesla-Website, dass das Unternehmen bis Ende 2028 100 GW an Solarstrom aus Rohstoffen auf amerikanischem Boden produzieren wolle.

Bereits im Februar hatte das Finanzmarkt-Portal Aktien News gemeldet, dass Morgan Stanley die strategische Entscheidung von Tesla für eine 100-Gigawatt-Fabrik als langfristig wertvoll bewertet. Diese Solarmodule sollen demnach größtenteils in Rechenzentren im Weltall zum Einsatz kommen. Für Photovoltaik-Anlagen auf der Erde soll nur ein kleiner Teil gedacht sein. Diese Strategie stehe im Einklang mit dem von Elon Musk erklärtem Ziel, solarbetriebene Rechenzentren im All zu betreiben.

Tesla produziert bereits länger Solardächer und hat dazu unter anderem mit Panasonic kooperiert. Im einem Werk in Buffalo im Bundestaat New York hat das Unternehmen Medienberichten zufolge im Januar dieses Jahres mit der Produktion eigener Solarmodule begonnen.

Die Meldung von Reuters zu den Plänen von Tesla, eine 100-Gigawatt-Solarfabrik für Weltraum-Rechenzentren zu bauen, ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Reuters, Aktien News | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH