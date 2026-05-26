Neu: Photovoltaik-Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie von Longi

Longi steigt in den Markt für Gewerbe-Batteriespeicher ein. Denn das Unternehmen ist überzeugt, dass Photovoltaik-Stromerzeugung, Batteriespeicher und Energiemanagement als koordinierte Infrastruktur zusammenarbeiten müssen.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi erweitert sein Portfolio um Batteriespeicher für den gewerblichen und industriellen Markt. Das Unternehmen hat sein Speicherportfolio Longi One mit den neuen Speichersystemen OmniCube-L233 und Hi-MO One Pro nun vorgestellt. Die Systeme fußen auf einer Architektur, die die kritischen Komponenten EMS, BMS, PCS, TMS und iCCS aus eigener Entwicklung vereint. Das soll effiziente, stabile und gut koordinierte Speicherbetriebssysteme ermöglichen. Kern der integrierten Speicherarchitektur ist das laut Longi patentierte iCCS-Frühwarnsystem, das Veränderungen direkt auf Zellebene analysiert und potenzielle thermische Risiken bereits Monate im Voraus erkennen kann.

Die neuen Stromspeicher-Systeme von Longi sollen Anforderungen wie Lastmanagement, Backupversorgung, Netzstabilisierung und die intelligente Steuerung dezentraler Energiesysteme erfüllen. Beide Plattformen sind modular aufgebaut.

OmniCube-L233: Kompakt und skalierbar

Den OmniCube-L233 hat Longi als kompakte und skalierbare C&I-Speicherlösung für klassische Gewerbe- und Industrieanwendungen entwickelt. Das System verfügt über eine Speicherkapazität von 233 kWh und nutzt Flüssigkeitskühlung zur thermischen Steuerung der Batteriezellen. Die Plattform unterstützt flexible Systemerweiterungen und soll sich für Produktionsbetriebe, Logistikzentren, Gewerbeimmobilien sowie Unternehmen mit hohen Lastspitzen oder steigendem Photovoltaik-Eigenverbrauchsanteil eignen. Anwendungen umfassen unter anderem Peak Shaving, Eigenverbrauchsoptimierung, Lastmanagement sowie die Stabilisierung gewerblicher Energieinfrastrukturen. Durch die kompakte Architektur und den reduzierten Installationsaufwand soll das System insbesondere für Unternehmen mit begrenzten Flächen- und Infrastrukturkapazitäten infrage kommen.

Hi-MO One Pro für kritische Infrastruktur

Das Hi-MO One Pro hat Longi für komplexere hybride Energieumgebungen entwickelt, in denen Speicher, Photovoltaik, Netzmanagement und Backupbetrieb innerhalb koordinierter Energiesysteme zusammenarbeiten müssen. Die Plattform verfügt über eine Speicherkapazität von 261 kWh und basiert auf einer modularen AC/DC-Architektur mit Unterstützung für Microgrid- und Offgrid-Anwendungen. Je nach Systemkonfiguration ermöglicht Hi-MO One Pro Backupzeiten von bis zu 24 Stunden und adressiert damit insbesondere kritische Infrastruktur, industrielle Produktionsumgebungen, Ladeinfrastruktur, Rechenzentren sowie Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Versorgungssicherheit und Energieautonomie.

Ergänzend bietet Longi die Combiner Cabinets D5 und D9 an. Während D5 für klassische netzgekoppelte Anwendungen ausgelegt ist, unterstützt D9 hybride Microgrid-Architekturen mit direkter Photovoltaik-Integration, Dieselgenerator-Anbindung sowie intelligenter Laststeuerung innerhalb komplexer Energieumgebungen.

Longi One setzt auf integrierte Batteriespeicher-Architekturen

Die Longi-One-Plattform kombiniert Energy Management System (EMS), Battery Management System (BMS), Power Conversion System (PCS), Thermomanagement sowie die patentierte Sicherheitstechnologie iCCS (Intelligent Cell Connection System) innerhalb einer integrierten Systemarchitektur. Die integrierte Architektur soll die Systemkomplexität für EPCs, Betreiber und industrielle Energieanwendungen senken und macht die Betriebsführung effizienter, stabiler und vorausschauender machen.

Das integrierte iCCS-Frühwarnsystem ermöglicht eine vorausschauende Überwachung und Sicherheitssteuerung direkt auf Zellebene. Das System analysiert kontinuierlich Spannung, Temperatur, aber auch Gasbildung, Ventilöffnungen, Elektrolyt-Leckagen sowie Veränderungen des Zellinnenwiderstands, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Veränderungen des Innenwiderstands einzelner Batteriezellen können dadurch mehrere Monate vor potenziell kritischen thermischen Entwicklungen erkannt werden. Zusätzlich erkennt das System frühe Gasbildung bereits mehr als 25 Minuten vor möglichen kritischen Zuständen sowie Ventilöffnungen mehrere Minuten vor einer potenziellen thermischen Eskalation.

Europäische Energiemärkte verändern die Anforderungen an Speichersysteme

Der Einstieg von Longi in den europäischen Speichermarkt erfolgt vor dem Hintergrund tiefgreifender Veränderungen innerhalb der Energiewirtschaft. Zunehmend volatile Strommärkte, steigende Anforderungen an Netzstabilität, wachsende Lastschwankungen sowie der steigende Bedarf an Backupfähigkeit verändern die Rolle von Batteriespeichern im gewerblichen und industriellen Umfeld grundlegend. „Moderne Energiesysteme benötigen heute deutlich mehr als isolierte Einzelkomponenten. Solarerzeugung, Speicher und Energiemanagement müssen als koordinierte Infrastruktur zusammenarbeiten, um die wachsende Komplexität dezentraler Energiesysteme wirtschaftlich und zuverlässig beherrschbar zu machen. Das ist die Richtung, in die wir Longi One in Europa entwickelt haben und weiterentwickeln werden“, sagte Jia Chao, President Europe bei Longi Solar (DG).

Erste deutsche Speicherinstallation in Stralsund vorgestellt

Eine erste gewerbliche Speicherinstallation in Deutschland hat Longi bereits gemeinsam mit den Stadtwerken Stralsund verwirklicht und im April 2026 an ein bestehendes Solarthermie-Heizwerk angeschlossen. Zum Einsatz kommt ein OmniCube-Speichersystem, das als Notstrom- und Stabilisierungslösung für kritische Betriebsprozesse innerhalb der Energieinfrastruktur dient.

Die Integration des Batteriespeichers wurde notwendig, um die Versorgungssicherheit des Solarthermie-Heizwerks bei Netzschwankungen oder Stromausfällen abzusichern und gleichzeitig die zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen innerhalb der bestehenden Infrastruktur stabiler steuerbar zu machen.

Longi ist auf der Messe Intersolar vom 23. bis 25. Juni mit dem Stand A2.170 vertreten.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH