Im Rahmen des Intersolar-Forums dreht es sich in der Veranstaltung „Power-to-Heat – die Kopplung von Strom und Wärme“ um Heizen und Warmwasserbereitung mit Photovoltaik.

Erstmals gibt es dieses Jahr auf der Messe Intersolar eine Info-Veranstaltung, in der es um Heizen und Warmwasser mit Photovoltaik geht. Dabei dreht es sich um Infrarotheiztechnik in Kombination mit Photovoltaik sowie solarelektrische Warmwasserbereitung. Die Session „Power-to-Heat – die Kopplung von Strom und Wärme“ ist ein Angebot im Rahmen des Intersolar-Forums am Dienstag, 23. Juni 2026. Von 13.30 bis 15.00 Uhr und findet in Halle A3, Stand A3.150 statt. Die Intersolar ist eine von vier Fachmessen der „The Smarter E“ vom 23. bis 25. Juni 2026 in der Messe München.

Infrarotheizungen sind eine einfach zu installierende elektrische Heiztechnik, die gut gedämmte Gebäude komplett mit Wärme versorgen kann. Möglich ist auch die Kombination mit einer bestehenden Heizung, zum Beispiel im Bestandsgebäude, um den fossilen Energiebedarf zu reduzieren. In dem Fall deckt die Öl- oder Gasheizung die Grundlast, das Infrarotheizsystem die Spitzenlasten. Mit Thermostaten gesteuert, schalten sich die Infrarotheizungen nach Bedarf ein und sorgen in den gewünschten Räumen und Bereichen für Wärme. Die Kombination mit Photovoltaik und einem Batteriespeicher bietet sich an.

Installateure können ihren Kunden mit Infrarotheizungen eine vergleichsweise kostengünstige elektrische Wärmeversorgung anbieten. Zu diesem Thema gibt es Vorträge von Uwe Lucht, Vorstand der IG Infrarot Deutschland e.V., Bernd Morschhäuser, Geschäftsführer der Vitramo GmbH und Sandro Lorch, Vertriebsleiter der Etherma Deutschland GmbH. Das Thema solarelektrische Warmwasserbereitung decken Markus Gundendorfer, Vertriebsleiter DACH der My-PV GmbH, und Andreas Pirner, Vertriebsleiter der Askoma AG, ab.

Quelle: IG Infrarot Deutschland | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH