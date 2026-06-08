Die neue HEMS-Version für den Batteriespeicher von Prolux passt die Wärmepumpenleistung zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme stufenlos an die aktuell verfügbare, überschüssige Photovoltaik-Leistung an.

Der Batteriespeicherhersteller Prolux Solutions stellt auf der EES Europe 2026 die nächste Generation seines Heim-Energiemanagementsystems (HEMS) vor. Das weiterentwickelte HEMS bindet den Batteriespeicher Storac LFP All-in-One, Wärmepumpen von Kermi, Puffer- und Warmwasserspeicher sowie dynamische Stromtarife in eine gemeinsame Regelstrategie ein. Ziel ist es, die Photovoltaik-Eigenstromnutzung und Autarkie im Gebäude zu verbessern, flexible Strompreise gezielt in den Betrieb des Gesamtsystems einzubeziehen sowie Lade- und Verbrauchszeitpunkte zu optimieren.

Die neue HEMS-Version passt die Wärmepumpenleistung zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme stufenlos an die aktuell verfügbare, überschüssige Photovoltaik-Leistung an. Zusätzlich kann das System Sollwerte im Puffer- und Warmwasserspeicher anheben, um Solarenergie thermisch zwischenzuspeichern.

HEMS von Prolux koordiniert Batteriespeicher und Wärmepumpe mit dynamischen Stromtarifen

„Mit der neuen Energiemanagement-Version entwickeln wir den Storac LFP All-in-One konsequent zur Energiezentrale für das Gebäude weiter. Das System koordiniert Speicher, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung und dynamische Stromtarife in einer gemeinsamen Regelung. Für Installateure entsteht damit eine integrierte Lösung, die zentrale Anforderungen moderner Eigenverbrauchs- und Flexibilitätsanwendungen bereits serienmäßig abdeckt“, sagt Johannes Häntzschel, Geschäftsbereichsleiter von Prolux Solutions.

Zum HEMS gehört ein App- und webbasiertes Monitoring. Betreiber und Fachbetriebe können darüber relevante Betriebsdaten des Gesamtsystems einsehen. Echtzeit- und Verlaufsdaten machen die Energieflüsse im Gebäude transparent. Gleichzeitig unterstützt der Fernzugriff Fachbetriebe bei Service und Wartung.

Photovoltaik-Batteriespeicher für Neubau und Bestand geeignet

Der Storac LFP All-in-One kombiniert Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie, Hybridwechselrichter und Energiemanagement in einem vollständig integrierten System. Er ist ab 10 kWh Speicherkapazität und 10 kW AC-Ausgangsleistung verfügbar und man kann ihn bis 80 kWh Speicherkapazität sowie 30 kW AC-Ausgangsleistung kaskadieren. Das System unterstützt sowohl AC- als auch DC-Kopplung der Solarmodule und eignet sich damit für neue Photovoltaik-Anlagen ebenso wie für Bestandsanlagen.

Für Installateure ist der Batteriespeicher laut Hersteller auf eine schnelle und fehlerarme Montage ausgelegt. Alle wesentlichen Komponenten sind integriert. Die Batteriemodule werden über Steckkontakte verbunden, sodass keine interne Verkabelung notwendig ist. Das reduziert den Montageaufwand und minimiert das Risiko von Verkabelungsfehlern. Mit 16 cm Tiefe, leisem Lüfterbetrieb, IP65-Schutzklasse und einem Temperaturbereich von –20 °C bis +55 °C lässt sich der Storac LFP All-in-One flexibel innen oder im geschützten Außenbereich installieren.

Zum serienmäßigen Funktionsumfang gehören 3-phasiger Photovoltaik-Ersatzstrom und Inselbetrieb. Für Sicherheit sorgt laut Hersteller ein mehrstufiges Konzept mit Temperaturüberwachung, Schutzabschaltung, flammhemmenden Materialien und aktiven Schutzmechanismen.

Prolux Solutions stellt auf der EES Europe 2026, die im Messeverbund mit der Intersolar stattfindet, in Halle B1 am Stand 190 aus. Zu sehen sind neben dem Storac LFP All-in-One auch Kermi-Wärmepumpen.

Quelle: Prolux Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH