Der niederländische Photovoltaik-Montagesystemhersteller Panelclaw stellt anlässlich der Messe Intersolar Europe 2026 vom 23. bis 25. Juni 2026 in München Lösungen für großflächige gewerbliche und industrielle PV-Projekte vor.

In diesem Jahr legt Panelclaw besonderen Schwerpunkt auf das Segment der gewerblichen Flachdächer. Mit Panelclaw Wave präsentiert das Unternehmen sein werkzeugloses PV-Montagesystem für große Gewerbedächer. Dieses soll eine maximale Effizienz und kürzere Installationszeiten der Solarmodule ermöglichen. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen neue Verankerungslösungen sowie Weiterentwicklungen für anspruchsvolle Photovoltaik-Dachanwendungen. Das Unternehmen ist Teil der Enstall Group und stellt gemeinsam mit Schletter, Esdec und Sunfer Photovoltaik-Montagesysteme für Dach-, Freiland- und Agri-PV-Anwendungen vor.

„Der gewerbliche und industrielle Markt entwickelt sich derzeit mit enormer Geschwindigkeit“, sagt Merel Osinga, Commercial Director C&I bei Panelclaw. „Themen wie Energieautarkie, E-Mobilität, Lastmanagement und resiliente Gebäudekonzepte wachsen zunehmend zusammen. Die Intersolar Europe bietet das ideale Umfeld, um diese Entwicklungen gemeinsam mit Kunden, Partnern und der gesamten Branche zu diskutieren.“

Entscheider aus den Bereichen Gewerbeimmobilien, Solarentwicklung, EPC, technisches Asset Management und Energiemanagement will Panelclaw am 24. Juni mit einer speziellen Veranstaltung informieren. Die Veranstaltung soll über eine rein produktbezogene Betrachtung hinausgehen und widmet sich der Zukunft des gewerblichen und industriellen Solarmarktes. Im Mittelpunkt stehen Themen wie die Gebäudetransformation, die Rolle intelligenter Energiekonzepte sowie die Entwicklung moderner Logistik- und Gewerbestandorte im Zuge der Energiewende. Geplant ist eine Keynote von Jan Willem Zwang, einem erfahrenen Unternehmer, der seit mehr als zwanzig Jahren auf dem Energiemarkt tätig ist. Mit seinem Unternehmen Stratergy und einem Netzwerk aus Energieberatern setzt er sich für die Beschleunigung der Energiewende ein.

Panelclaw als Teil der Enstall Group auf Intersolar 2026 vertreten

Neben Panelclaw präsentieren auch die weiteren Unternehmen der Enstall Group zahlreiche Innovationen auf der Messe. Dazu zählen unter anderem Schletters neue Gründachlösung Fixedgrid Pro für Agri-PV-Projekte, weiterentwickelte Trackersysteme mit erhöhter Bodenfreiheit sowie neue Funktionen in der Planungssoftware Schletter Creator. Besucher erhalten zudem einen ersten Ausblick auf die neue Flachdachlösung, noch vor ihrer offiziellen Markteinführung.

Besucher finden Panelclaw und die Unternehmen der Enstall Group vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Intersolar 2026 Europe, die im Rahmen der The smarter E Europe stattfindet, in Halle A6, Stand A6.140, auf dem Gelände der Messe München.

Quelle: Panelclaw | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH