Für das Photovoltaik-Montagesystem Magic PV Flat Basic hat OBO Bettermann neue, aerodynamisch optimierte Komponenten entwickelt. Das Flachdachmontagesystem ist für die Süd- und Ost-West-Ausrichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Flachdächern geeignet.

OBO Bettermann baut sein Produktportfolio für die PV-Flachdachmontage aus. Das Unternehmen erweitert die Produktserie Magic PV Flat Basic um mehrere aerodynamisch optimierte Systembauteile. Mit neuen kurzen und langen Stützen – jeweils für Süd- oder Ost-West-Ausrichtung –, einer Ballastschiene, einer Ballastträgerplatte und einem Windschutzblech will OBO zusätzliche Flexibilität für Installateure und Planer schaffen. Die Weiterentwicklung folgt dem Ziel, die Performance des Gesamtsystems zu steigern und den Solarmodul-Montageprozess effizienter zu gestalten.

Photovoltaik-Flachdachmontagesystem für Süd- und Ost-West-Ausrichtung konzipiert

Die neuen Komponenten ermöglichen verschiedene Systemaufbauten in Süd- aber auch in Ost-West-Ausrichtung und erweitern die Optionen für eine bedarfsgerechte Ballastierung der Photovoltaik-Anlagen. Durch die optimierte Aerodynamik soll es zudem gelingen, den PV-Systemaufbau deutlich flacher zu gestalten. Rund 10 Grad Neigung sorgen für weniger Windlast und geringere Verschattung der Solarmodule. Das kommt laut Hersteller nicht nur der Energieausbeute, sondern auch der Dachstatik zugute. Insgesamt benötigt man weniger Ballast, wodurch sich das Photovoltaik-Montagesystem auch für leichtere Dachkonstruktionen eignet.

Mit Blick auf Transport und Installation sollen die neuen Komponenten weitere Vorteile bieten. Teilweise lassen sich die Bauteile bereits im zusammengeklappten Zustand liefern, was die Logistikkosten reduzieren und den Platzbedarf auf der Baustelle minimiert soll. Gleichzeitig bleibt die montagefreundliche Handhabung dank integrierter Rastfunktionen vollständig erhalten.

Für die korrekte Auslegung empfiehlt OBO weiterhin eine statische Vorprüfung – unter-stützt durch den Produktkonfigurator OBO Construct, der Planer und Installateure sicher durch alle Berechnungsschritte führt.

OBO Bettermann ist auf der Messe Intersolar, die vom 23. bis 25. Juni 2026 in München stattfindet, mit dem Stand A6.470 vertreten.

Quelle: OBO Bettermann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH