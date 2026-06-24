Neue Photovoltaik-Module von Longi für Solarparks unter extremen Wetterbedingungen

Solarparks entstehen zunehmend an Standorten mit viel Wind, Hagel, Schnee oder Staub und auch im Meer. Für solche extremen Wetterbedingungen hat Longi nun jeweils spezielle Solarmodule im Portfolio.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat anlässlich der Messe Intersolar sein erweitertes Portfolio für Solarparks vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die hocheffiziente Back-Contact-(BC)-Technologieplattform des Unternehmens. Die erweiterte Hi-MO 9-Serie umfasst vier spezialisierte PV-Modul-Varianten, die Longi für besonders anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt hat: Ice-Shield, Sea-Shield, Edge und HydroClear.

Mit dem weltweiten Ausbau der Solarenergie sehen sich Photovoltaik-Projektentwickler zunehmend mit extremen Wetterbedingungen und begrenzten Flächenressourcen konfrontiert. Das neue Portfolio von Longi geht über den Ansatz einer Standardlösung für alle Anwendungen hinaus. Durch gezielte Verbesserungen bei Konstruktion und Materialien soll es langfristige Investitionssicherheit, maximiert Energieerträge und senkt Betriebs- und Wartungskosten (O&M) in unterschiedlichsten Einsatzumgebungen gewährleisten.

Solarmodul Hi-MO 9 Ice-Shield für starken Hagel und Sturm

Das Hi-MO 9 Ice-Shield-Modul hat der Hersteller für Regionen entwickelt, die häufig von schweren Hagelstürmen und extremen Windereignissen betroffen sind. Es begegnet einer zentralen Schwachstelle bestehender internationaler IEC-Teststandards. Während herkömmliche Prüfungen auf Hagelkörner mit einem Durchmesser von 25 Millimetern ausgelegt sind, zeigen historische Daten, dass mehr als 30 Prozent aller Hagelereignisse größere Korngrößen aufweisen und somit ein erhebliches Risiko für konventionelle Solaranlagen darstellen.

Merkmale des Photovoltaik-Moduls Ice-Shield

Optimierte Modularchitektur: Exklusive TaiRay-Siliziumwafer von Longi sollen die Festigkeit um 16 Prozent erhöhen und die Widerstandsfähigkeit gegen Mikrorisse auf Solarzellebene verbessern.

Erhöhte Schlag- und Lastfestigkeit: Durch ein auf 3,2 Millimeter verstärktes Frontglas (statt der üblichen 2,0 Millimeter) hält das Solarmodul einen Hagelschlag bis zu 55 Millimetern stand. Die Schlagfestigkeit steigt laut Hersteller um das 4,5-Fache, während das Risiko von Glasbruch um 70 Prozent sinkt

Belastbarkeit: Ein hochfester Aluminiumrahmen mit einer Streckgrenze von 270 MPa sowie die BC-Zellverschaltung mit OBB-Struktur sollen die Belastung an den Zellrändern um 48 Prozent gegenüber vergleichbaren TOPCon-Modulen reduzieren. Das Solarmodul trägt Lasten von bis zu ±5.400 Pa auf Festaufständerungen sowie ±3.600 Pa auf gängigen Nachführsystemen. Mit weltweit bereits mehr als 1 GW ausgelieferter Leistung hat sich Ice-shield als Maßstab für hohe Lastsicherheit etabliert.

Solarmodul Hi-MO 9 Sea-Shield für Offshore-Umgebungen

Da küstennahe Ballungsräume zunehmend unter Flächenknappheit leiden, gewinnt die Offshore-Photovoltaik an Bedeutung. Gleichzeitig stellen Salznebel, hohe Luftfeuchtigkeit, starke Winde und Wellenbelastungen besondere Anforderungen an die eingesetzten Komponenten.

Eigenschaften vom PV-Modul Sea-Shield

Hochwertiger Korrosionsschutz: Der Sea-shield-Rahmen verfügt über eine molekular passivierte Oberflächenbehandlung mit besonders widerstandsfähiger Eloxalschicht und erfüllt die Anforderungen des anspruchsvollen Salzsprühnebeltests der Klasse 8 für Offshore-Anwendungen in korrosiven C5- und CX-Umgebungen.

Vierfachschutz auf Offshore-Niveau: Spezielle korrosionsbeständige Rahmen, abgedichtete Anschlussdosen und Steckverbinder sollen das Eindringen von Feuchtigkeit und die Kristallisation von Salz verhindern. Eine Dual-POE-Verkapselung soll für erhöhte PID- und Alterungsbeständigkeit sorgen.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und Wellenlasten: Eine Kombination aus Verschraubungen und Druckblöcken gewährleistet eine doppelte Sicherung. Das PV-Modul widersteht laut Hersteller Windgeschwindigkeiten von bis zu 65,1 m/s und ist damit für Taifune der Kategorien 16 bis 17 ausgelegt.

Solarmodul Hi-MO 9 Edge: Hochlastlösung für Wind- und Schneeregionen

Das Hi-MO 9 Edge hat der Hersteller für Regionen mit starken Winden, niedrigen Temperaturen und Sandstürmen entwickelt. Besonderes Augenmerk liegt auf struktureller Stabilität sowie der Erfüllung strenger europäischer Nachhaltigkeitsanforderungen.

Merkmale vom Solarmodul Hi-MO 9 Edge

Patentierter Hochfestigkeits-Stahlrahmen: Im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumrahmen erhöht sich die Materialfestigkeit laut Longi um 150 Prozent und die Windlastkapazität um 25 Prozent. Die garantierte Belastbarkeit beträgt 6.000/3.000 Pa gemäß IEC-Standard.

Optimierte Energieerträge: Durch den Wegfall von Rahmenabschattungen auf der Rückseite erhöht sich die lichtaktive Fläche um 2,5 Prozent, was eine Steigerung des Bifazialitätsfaktors um 2 Prozent ermöglicht. Die reduzierte Rahmenhöhe auf der Vorderseite erleichtert zudem das Abrutschen von Staub und Schnee.

Deutlich geringerer CO₂-Fußabdruck: Der Einsatz eines Stahlrahmens reduziert die produktbezogenen Emissionen um rund 70 Prozent gegenüber Aluminiumrahmen.

Schnelle Installation ohne Erdung: Das steckbare, erdungsfreie Design soll den Verkabelungsaufwand merklich reduzieren. Simulationen eines 100-MW-Freiflächenprojekts zeigen laut Hersteller Einsparungen von 152.000 Erdungsleitungen und 1.689 Installationsstunden.

Hi-MO 9 HydroClear für staub- und schneereichen Regionen

Staub- und Schneeablagerungen zählen zu den häufigsten Ursachen für Ertragsverluste und erhöhte Wartungskosten in Solarparks. Das Hi-MO 9 HydroClear wurde entwickelt, um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen.

Besonderheiten beim Solarmodul HydroClear

Patentiertes Rahmendesign: Die bündige Ausführung des kurzen Modulrahmens soll die Ansammlung von Staub verhindern und das Abrutschen von Schnee erleichtern.

Höhere Energieerträge: Dank der HPBC-2.0-Technologie von Longi sowie einer verbesserten Verschattungstoleranz soll das Photovoltaik-Modul einen durchschnittlichen monatlichen Mehrertrag von über zwei Prozent erzielen.

Geringere Betriebs- und Wartungskosten: Staub und Schnee werden durch Wind und Schwerkraft leichter entfernt. Dadurch sinken Wartungsaufwand, Betriebsrisiken und langfristige Kosten.

Photovoltaik-Module mit staubfreiem Glas

Für besonders staubintensive Regionen bietet Longi optional ein spezielles Dust-free Glass an. Die mikroskopisch strukturierte Oberfläche reduziert die Haftung von Staubpartikeln, sodass diese durch Wind und Schwerkraft leichter entfernt werden.

Alle vier Produktvarianten haben laut Hersteller die Marktreife erreicht und befinden sich bereits in der Serienproduktion, um aktuelle Projektanforderungen weltweit bedienen zu können.

Besucherinnen und Besucher der Intersolar Europe 2026 können die neuen Solarmodule noch bis zum 25. Juni am Longi-Stand A2.170 kennenlernen.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH