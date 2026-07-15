Sigenergy: Stecker-PV-Speicher mit Notstromversorgung

Der Stecker-PV-Speicher Sigenmate 2700 Ultra ist ein Plug-and-Play-Batteriespeichersystem mit vielseitigen Leistungsoptionen. Er kann 3.600 Watt Leistung über zwei integrierte Steckdosen liefern. Im Netzbetrieb ist die Leistung auf 800 Watt begrenzt.

Der chinesische Batteriespeicherspezialist Sigenergy hat einen Stecker-PV-Speicher herausgebracht. Der Sigenmate 2700 Ultra ist ein KI-gestütztes Plug-and-Play-Energiesystem und eignet sich sowohl für den Einsatz im Haus als auch im Außenbereich. Das System vereint laut Hersteller KI-basiertes Energiemanagement, hohe Leistung, skalierbare Speicherkapazität und nahtlose Notstromversorgung in einer kompakten Lösung.

Die Steuerung des Stecker-PV-Speichers erfolgt über die MySigen App mit dem KI-Agenten Sigenagent. Den Sigenagent trainiert der Hersteller mit empirischen Daten aus mehr als 30.000 aktiven Anlagen in 47 Ländern trainiert. Dadurch kann er die Verbrauchsmuster einzelner Haushalte kontinuierlich erfassen und sich dynamisch anpassen. Um die Effizienz ohne manuelle Eingriffe zu maximieren, verarbeitet Sigenagent in Echtzeit Faktoren wie Wetterveränderungen, dynamische Stromtarife und Netzbedingungen und wählt automatisch die jeweils kosteneffizienteste Betriebsweise.

Durch dieses autonome Energiemanagement kann Sigenmate entscheiden, wann Energie gespeichert, genutzt oder ins Netz eingespeist werden soll. Für zusätzliche finanzielle Vorteile unterstützt Sigenmate außerdem die Einbindung in virtuelle Kraftwerke (VPP) und ermöglicht so die Teilnahme am Energiemarkt. Gleichzeitig stehen Hausbesitzern weiterhin zwei Time-of-Use-Modi (TOU) zur Verfügung, mit denen sie Lastspitzen gezielt manuell steuern können.

Plug-and-Play-Energiesystem mit modularer Flexibilität

Der Sigenmate 2700 Ultra lässt sich laut Hersteller in bestehende Photovoltaik-Anlagen integrieren und ermöglicht so eine einfache Nachrüstung. Haushalte können dadurch überschüssige Solarenergie automatisch speichern, ohne vorhandene Solarmodule oder Wechselrichter ersetzen zu müssen. Eine Kompatibilität mit allen gängigen Mikro-Wechselrichtern soll gegeben sein. Um den Solarertrag auch bei komplexen Dachflächen oder teilweiser Verschattung zu maximieren, unterstützt Sigenmate eine PV-Eingangsleistung von bis zu 4.000 W und verfügt über vier MPPT-Tracker.

Für eine zuverlässige Versorgung von Haushaltsgeräten bietet Sigenmate vielseitige Leistungsoptionen: 800 W AC-Ausgangsleistung im Netzbetrieb, bis zu 1.400 W AC-Ausgangsleistung im Inselbetrieb sowie bis zu 3.600 W Passthrough-Leistung über zwei integrierte Steckdosen. Um kurzfristige Lastspitzen beim Start induktiver Verbraucher abzufangen, liefert das System zusätzlich eine Spitzenleistung von 1.800 W für 10 Sekunden. Die zwei AC-Ausgänge ermöglichen zudem den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte und sorgen für eine stabile Versorgung wichtiger Verbraucher.

Damit das System mit den zukünftigen Anforderungen eines Haushalts mitwachsen kann, setzt Sigenmate auf eine modulare Architektur. Mit einem Hauptgerät und bis zu sechs Batteriemodulen können Nutzer mit einem einzelnen 2,68-kWh-Batteriemodul starten und die Kapazität schrittweise auf bis zu 18,8 kWh pro Einheit erweitern. Für langfristige Energieunabhängigkeit unterstützt die Parallelschaltung eine Gesamtkapazität von bis zu 56,4 kWh.

Stecker-PV-Speicher Sigenmate mit 6-stufigem Batteriesicherheitssystem

Mit der Schutzklasse IP66 gegen Staub und Wasser sowie C5-M-Korrosionsbeständigkeit soll der Batteriespeicher zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 55 °C arbeiten. Auch in salzhaltiger Luft in Küstenregionen und anspruchsvollen Wetterbedingungen soll das Gerät funktionieren. Für eine stabile Datenübertragung und nahtlose Fernüberwachung integriert das System Dual-Band Wi-Fi 6 mit 2,4 GHz und 5 GHz.

Im Kern des Sigenmate steht laut Hersteller ein 6-stufiges Batteriesicherheitssystem:

Ein Druckentlastungsventil verhindert den Aufbau von Innendruck und schützt die Batteriezellen.

Isolationspads sorgen für eine zuverlässige thermische und physische Trennung zwischen den Zellen.

Hitzebeständige Pads hemmen die thermische Ausbreitung durch fortschrittliche flammhemmende Materialien.

105-Ah-LiFePO 4 -Zellen nutzen eine besonders stabile Zellchemie mit hoher Kapazität.

-Zellen nutzen eine besonders stabile Zellchemie mit hoher Kapazität. Die vollflächige Temperaturerfassung überwacht die Zelltemperaturen in Echtzeit mit hochpräzisen Sensoren.

Die Temperaturüberwachung der Leistungskabel schützt die Hochstromverbindungen vor potenzieller Überhitzung.

Der Sigenmate 2700 Ultra gewährleistet laut Hersteller eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit einer Umschaltzeit von 0 ms. Der Branchenstandard bei 10 bis 20 ms kann laut Hersteller bereits dazu führen, dass ein PC neu startet oder die Beleuchtung sichtbar flackert. Das System übernimmt die unterbrechungsfreie Umschaltung automatisch und benötigt dafür kein zusätzliches externes Zubehör.

Quelle: Sigenergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH