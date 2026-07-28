Batteriespeicher: Varta im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Der Batteriespeicherhersteller Varta ist erneut in die Krise gerutscht. Verschlechterte Marktbedingungen haben zu einer strukturellen Finanzierungslücke geführt. Nun soll eine langfristige Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gelingen.

Die Varta AG mit Sitz in Ellwangen hat beim Amtsgericht Stuttgart einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Ziel dieses Schrittes ist es, die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern und eine Fortführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen. Das Amtsgericht Stuttgart hat den Stuttgarter Rechtsanwalt Tobias Wahl der Kanzlei Anchor zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Anchor Rechtsanwälte ist eine bundesweit tätige Kanzlei, die auf Insolvenz- und Restrukturierungsrecht spezialisiert ist.

„Wir arbeiten mit aller Kraft daran, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten, eine nachhaltige Fortführung zu ermöglichen und für alle Stakeholder die bestmöglichen Perspektiven zu schaffen.“, sagt Varta-CEO Michael Ostermann. „Der Markt für Energiespeicher ist unverändert eine Zukunftsbranche, die starke heimische Anbieter und Technologieführer wie die Varta AG benötigt.“

Wesentliche Ursachen für die erneute Krise des Unternehmens seien deutlich verschlechterte Marktbedingungen, eine schwächere Nachfrage, negative Währungskurseffekte sowie zuletzt die Entscheidung eines Ankerkunden, die Zusammenarbeit zu beenden. Gleichzeitig erschweren laut Varta die bestehenden Konzernstrukturen mit komplexen internen Verflechtungen eine wirkungsvolle Umsetzung nötiger Sanierungsmaßnahmen und erfordern einen zusätzlichen Liquiditätsbeitrag. Das Zusammenwirken dieser Faktoren hat im Rahmen der aktualisierten Unternehmensplanung und der laufenden Sanierungsprüfung eine strukturelle Finanzierungslücke auf Ebene der Konzernmuttergesellschaft ergeben, die insbesondere mit Blick auf die weitere Unternehmensentwicklung ab 2027 zur Stellung des Insolvenzantrages geführt haben.

Operative Tätigkeit läuft im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung weiter

Varta will die operative Tätigkeit im Rahmen der insolvenzrechtlichen Vorgaben fortführen. Für die Mitarbeitenden bedeutet das, dass auch nach der Insolvenzantragstellung Löhne und Gehälter weiterbezahlt werden. Die Geschäftsführung will in der Eigenverwaltung eng mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.

Aufgrund zahlreicher gruppeninterner Wechselbeziehungen sind neben der Varta AG als Konzernmuttergesellschaft auch die operativen Einheiten Varta Microbattery GmbH in Ellwangen, Varta Micro Production GmbH in Nördlingen und die Varta Storage GmbH betroffen. Dabei befindet sich Varta Microbattery ebenfalls in einem vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Von der Antragstellung ausgenommen ist der Geschäftsbereich Varta Consumer Batteries mit den dazugehörigen Gesellschaften, die rechtlich und operativ separiert und finanziell eigenständig aufgestellt sind.

Quelle: Varta | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH