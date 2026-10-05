Energiekonzepte Deutschland stellt Insolvenzantrag

Mit der Energiekonzepte Deutschland GmbH hat vorige Woche ein weiteres Unternehmen der Photovoltaik-Branche einen Insolvenzantrag gestellt.

Die Pleitewelle in der Photovoltaik-Branche hat ein weiteres prominentes Unternehmen erwischt. Nachdem kürzlich der Photovoltaik-Batteriespeicher-Hersteller RCT Power und der Solarparkbetreiber Enerparc Insolvenz angemeldet haben, hat nun auch die Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Leipzig stellen müssen. EKD ist einer der größten Photovoltaik-Installationsbetriebe in Deutschland. Nach Informationen des MDR Sachsen sollen die Löhne und Gehälter der 340 Mitarbeitenden durch das Insolvenzgeld abgesichert sein. Die Geschäftsführung wolle gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter einen Weg zur Sanierung zu finden.

Einem Bericht des Handelsblatts zufolge sollen für sieben Gesellschaften der EKD-Gruppe Insolvenzanträge gestellt werden. Der Londoner Investor Pemberton hatte im Jahr 2025 Energiekonzepte Deutschland übernommen. Nun soll er sich nach den Informationen des Handelsblatts aus der Finanzierung des Unternehmens zurückziehen.

Energiekonzepte Deutschland hatte zuletzt mit einem umfassenden Netzwerk aus Fachkräften über 45.000 Photovoltaik-Anlagen pro Jahr installiert. Dabei setzt das Unternehmen auf die Vernetzung aller Komponenten, wie PV-Anlage, Solarstrom-Speicher und Wallbox mit einem intelligenten Heim-Energiemanagementsystem (HEMS). Im Sommer hatte das Unternehmen ein neues Rückkontakt-PV-Modul vorgestellt.

Quelle: MDR, Handelsblatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH