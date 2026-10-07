BMWE zerschlägt Referat für Wind-, Solar- und Transformationsindustrien

Das Referat für Wind-, Solar- und Transformationsindustrien im Wirschaftsministerium sollte dazu beitragen, die Photovoltaik-Herstellung in Deutschland zu reaktivieren und die Windenergiebranche zu stärken. Nun hat das BMWE das Referat aufgelöst und die Aufgaben an andere Industriereferate aufgeteilt.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) hat bekannt gegeben, das Referat für Wind-, Solar- und Transformationsindustrien zum 2. Oktober aufgelöst zu haben. Das Referat sollte die Ansiedlung von Photovoltaik– und Windenergieunternehmen in Deutschland fördern und hat dafür auch Förderprogramme verwaltet. Auch die Resilienz von Lieferketten und kritischen Komponenten für diese Industrien war Teil der Aufgaben des Referats.

Die Verbände der Erneuerbaren Energien kritisieren die Entscheidung, das Referat für Wind-, Solar- und Transformationsindustrien aufzulösen. „Die Auflösung des Referats kommt zur absoluten Unzeit. Die andauernde Diskussion um EEG und Netzanschlusspaket bringt schon seit Monaten starke Verunsicherung in die gesamte Branche und blockiert Investitionen“, sagt Ursula Heinen-Esser, BEE-Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE). Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbandes Windenergie (BWE) ergänzt: „Hinzu kommen die aktuellen geopolitischen Herausforderungen. Das Referat jetzt aufzulösen, unterstreicht nur weiter den Eindruck, dass das Haus von Ministerin Reiche sich nicht nur nicht für die industriepolitische Bedeutung der Erneuerbaren Energien interessiert, sondern deren Erzeugung und die dahinterstehende Herstellerindustrie sogar absichtlich zu schwächen versucht.“

Auch der Bundesverband Solarwirtschaft ist mit der Neuorganisation im BMWE nicht einverstanden. „Das BMWE verschließt bewusst die Augen vor dem wirtschaftlichen Potenzial der Erneuerbaren Energien, einer Branche mit mehr als 436.000 Beschäftigten. Das wird Jobs kosten und gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Diese wiederholten Störmanöver müssen aufhören”, sagt BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

Die Aufgaben des Referats IVD5 Wind-, Solar- und Transformationsindustrien hat das Ministerium laut Informationen von Table.Briefings aufgeteilt und an andere bestehende Industriereferate übertragen.

Quelle: BEE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH