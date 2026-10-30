Stuttgarts größte Photovoltaik-Anlage entsteht als Faltdach über dem Hauptklärwerk

In Stuttgart-Mühlhausen entsteht Deutschlands größtes Solarfaltdach. Mit 2,7 MW Leistung ist die im Bau befindliche Photovoltaik-Anlage laut der Stadt Stuttgart auch die bisher größte in der Landeshauptstadt. Sie soll im zweiten Quartal 2027 in Betrieb gehen.

Das größte Solarfaltdach Deutschlands wird derzeit im Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen gebaut. Es wird zugleich die größte Photovoltaik-Anlage in Stuttgart werden. Das Faltdach ist so groß wie zwei Fußballfelder – es überspannt die gesamten Belebungsbecken der biologischen Abwasserreinigungsstufe. Das Besondere an der Anlage im Klärwerk ist ihre Beweglichkeit. Die Solarmodul-Gruppen sind an Stahlseilen aufgehängt. Damit kann man sie durch insgesamt 120 Motoren einfahren. Bei Schnee, starkem Wind oder Hagel will man die Solarmodule aus dem Gefahrenbereich herausfahren. Das ist auch nachts möglich.

Die Photovoltaik-Konstruktion befindet sich rund fünf Meter über den Belebungsbecken. Dadurch bleiben die Becken und die technischen Anlagen für den laufenden Klärwerksbetrieb und Wartungsarbeiten zugänglich. Gleichzeitig kann man die vorhandene Fläche doppelt nutzen: Weiterhin für die biologische Abwasserreinigung und künftig zusätzlich für die Erzeugung von Solarstrom. „Das Solarfaltdach ist damit nicht einfach eine große Photovoltaik-Anlage, sondern eine smarte Lösung, die auf bestehende Infrastruktur aufgebaut ist“, sagt Jürgen Mutz, Leiter des Tiefbauamtes.

Rund neun Prozent des Eigenstrombedarfs aus Sonnenenergie

Seit Juni 2026 montieren Installateure die Solar-Anlage im Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen. Auf einer Fläche von 17.493 Quadratmetern werden 120 sogenannte Faltdachgruppen mit insgesamt 5.280 Solarmodulen installiert. Das bewegliche Solarfaltdach soll ab Frühjahr 2027 mit einer Leistung von 2,745 MW jährlich mehr als 2,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Die innovative Konstruktion steigert damit die Eigenstromproduktion im Klärwerk und verkleinert den CO 2 -Fußabdruck.

Das Hauptklärwerk gehört zu den größten Energieverbrauchern der Stadt. Insbesondere die Verdichter der biologischen Abwasserreinigung benötigen große Mengen elektrischer Energie. Das Klärwerk nutzt den Solarstrom unmittelbar dort, wo ein hoher Energiebedarf besteht. Mit dem neuen Solarfaltdach erwartet die Stadtentwässerung Stuttgart, dass sie damit rund neun Prozent des Eigenstrombedarfs des Hauptklärwerks abdecken kann.

Technische Herausforderung im laufenden Klärwerksbetrieb

Die Integration einer Photovoltaik-Anlage dieser Größenordnung in die bereits existierende Infrastruktur ist laut Tiefbauamt technisch anspruchsvoll. Bereits Jahr 2025 hat der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rückbauarbeiten durchgeführt und Anpassungen an den bestehenden Becken vorgenommen. Seit Mitte 2026 läuft die Montage der Stahlkonstruktion und der Faltdachgruppen. Für die Konstruktion hat die Firma DHP Technology rund 250 Tonnen Stahl verbaut. betont: „Die Herausforderung liegt darin, eine Photovoltaik-Anlage dieser Größe in die laufende Klärwerksinfrastruktur zu integrieren. Das Projekt verdeutlicht, welches Potenzial in großen bestehenden Infrastrukturen steckt, wenn Energieproduktion, Anlagenbetrieb und bauliche Gegebenheiten gemeinsam gedacht werden“, sagt Lars Färber, Chief Operating Officer von DHP Technology.

Boris Diehm, Leiter Abteilung Klärwerke und Kanalbetrieb im Tiefbauamt, ergänzt: „Das Solarfaltdach ist ein Beispiel dafür, wie Planung, Bau und Betrieb ineinandergreifen können. Gemeinsam mit der Stadtentwässerung Stuttgart und dem Amt für Umweltschutz bringen wir unsere Fachkenntnisse ein, um neue Lösungen für die Energiewende zu erproben. Das Projekt zeigt, wie sich bestehende Infrastruktur zusätzlich für die Erzeugung erneuerbarer Energie nutzen lässt. Die Erfahrungen daraus können auch für andere Städte interessant sein.“

Im Winter 2026/27 soll die technische Anbindung der Photovoltaik-Anlage erfolgen. Voraussichtlich im 2. Quartal 2027 wird das Solarfaltdach erstmals Strom erzeugen.

Daten und Fakten zu Stuttgarts größter Photovoltaik-Anlage

Solarmodulfläche: 17.493 m 2

Installierte Leistung: 2,745 MW

Jährlicher Ertrag: > 2.200.000 kWh

Beitrag zum Eigenstrombedarf des Hauptklärwerks: ca. 9 %

Anzahl der Solarmodule: 5.280

Inbetriebnahme: 2. Quartal 2027

Auch Wien baut ein Solarfaltdach über der Kläranlage. In Düsseldorf ist eine faltbare PV-Anlage im Kläarwerk schon in Betrieb.

Quelle: Stuttgart | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH