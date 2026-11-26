Der Ausbau der Photovoltaik ist eine tragende Säule für eine langfristig bezahlbare, sichere und klimaverträgliche Energieversorgung. Deshalb fordert ein Wissenschaftsappell von Bundesregierung und Bundestag, die Investitionssicherheit für Photovoltaik-Anlagen sicherzustellen.

60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – darunter über 30 Professor:innen – appellieren an die Bundespolitik, den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien durch verlässliche Investitionsbedingungen zu sichern. Der Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft (BSB) hat diesen Wissenschaftsappell initiiert.

Die Forscher:innen weisen darauf hin, wie sich die Energiewende durch eine intelligentere Nutzung des Stromsystems noch effizienter gestalten ließe. Die Erstunterzeichner des Wissenschaftsappells warnen davor, durch den Wegfall verlässlicher Vergütungsregelungen ohne wirtschaftlich tragfähige Alternativen insbesondere den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden zu gefährden. Photovoltaik trage zur Senkung der Strompreise bei, verringere die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten und vermeide erhebliche Klimafolgekosten. Gerade angesichts geopolitischer Unsicherheiten und schwankender Energiepreise liege ein zügiger weiterer Ausbau erneuerbarer Energien auch im volkswirtschaftlichen Interesse Deutschlands.

„Wer die Energiewende günstiger machen will, sollte nicht den Solarausbau bremsen, sondern dafür sorgen, dass wir den günstigen Solarstrom besser nutzen können. Kosteneffizienz und Investitionssicherheit sind keine Gegensätze“, sagt Bernd Engel. Der Professor ist Leiter des Elenia Instituts für Hochspannungstechnik und Energiesysteme an der Technischen Universität Braunschweig.

Millionen Privathaushalte und Unternehmen hätten mit eigenen Investitionen den Ausbau der Photovoltaik maßgeblich vorangetrieben. Diese breite gesellschaftliche Beteiligung gelte es zu erhalten. Zugleich sprechen sich die Wissenschaftler dafür aus, die Förderinstrumente weiterzuentwickeln und die Marktintegration der Solarenergie zu verbessern.

Ausbau von Batteriespeichern bietet Einsparpotenziale

Erhebliche Einsparpotenziale sehen die Unterzeichner im Ausbau von Batteriespeichern, einer flexibleren Stromnutzung und einer besseren Auslastung bestehender Stromnetze. Wissenschaftliche Modellierungen zeigen hier Einsparpotenziale in Milliardenhöhe auf.

„Batteriespeicher können Solarstrom für die Abendstunden verfügbar machen, Strompreisspitzen dämpfen und dazu beitragen, die EEG-Förderkosten zu senken. Auch Elektroautos und Wärmepumpen sollten verstärkt dann Strom nutzen können, wenn dieser reichlich verfügbar und günstig ist“, sagt Volker Quaschning. Der Professor ist Leiter der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme an der HTW Berlin.

Die Wissenschaftler fordern mehr Tempo beim Speicherausbau, bei der Digitalisierung und Flexibilisierung des Stromsystems. Ziel müsse eine Energiewende sein, die Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz miteinander verbindet.

Der Wissenschaftsappell steht weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Unterzeichnung offen, die diese Möglichkeit unter dem nebenstehenden Link finden.

Der Wissenschaftsappell für den Ausbau der Photovoltaik ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: BSB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH