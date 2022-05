Mit bis zu 430 Watt Leistung auf weniger als zwei Quadratmetern soll das neue REC Alpha Pure-R ideal für private Photovoltaik-Anlagen geeignet sein, bei denen nur begrenzter Raum verfügbar ist.

Die REC Group, ein international Photovoltaik-Unternehmen mit Hauptsitz in Norwegen, hat auf der Intersolar Europe 2022 ein neues Photovoltaik-Modul vorgestellt. Das neue REC Alpha Pure-R soll eine besonders hohe Leistungsdichte bieten. Ausgestattet mit Heterojunction(HJT)-Zellen im großen G12-Format liefert das neueste REC Produkt eine Leistung von bis zu 430 Watt, wobei das PV-Modul weniger als zwei Quadratmeter Fläche einnimmt. Die Leistungsdichte beträgt 223 W/m2. Damit soll das neue Produkt ideal für private Photovoltaik-Anlagen geeignet sein, bei denen nur begrenzter Raum verfügbar ist. Das REC Alpha Pure-R soll planmäßig ab August 2022 in den neuen REC-Produktionsanlagen in Singapur hergestellt werden, wodurch die Kapazität der REC Alpha Produktionsanlagen von 600 MW auf 1,2 GW verdoppelt wird.

Mit 210 x 210 mm sind die G12-Wafer und -Zellen größer, wodurch sie eine höhere Ausgangsleistung bieten. Die meisten daraus resultierenden PV-Module sind jedoch deutlich größer, weshalb G12-Solarmodule bislang vorrangig in großen gewerblichen Anlagen und Solarparks eingesetzt werden. Mit dem neuen REC-Moduldesign zeigt das Alpha Pure-R, dass G12-Module auch für private Dachinstallationen gut geeignet sein können. „Das neue REC Alpha Pure-R bietet eine optimale Abstimmung zwischen Größe, Gewicht, Ausgangsleistung und Handhabung“, sagt Jan Enno Bicker, CEO von REC Group. „Wir haben es mit diesem neuen Modul erneut geschafft, mehr Leistung in eine kompakte Modulgröße zu packen.“

REC Alpha Pure-R mit vierteiliger Anschlussdose

Das REC Alpha Pure-R liefert neun Ampere Strom, sodass es mit verschiedener moderner MLPE-Technik kompatibel ist. Damit erhalten Installateure mehr Designoptionen, um die erzeugte Leistung für Hausbesitzer zu maximieren. Außerdem neu: Die vierteilige Anschlussdose soll das REC Twin-Design einen Schritt weiterführen. Sie teilt das Photovoltaik-Modul in vier Stränge auf, wodurch die Größe der Abschnitte verringert wird, die bei Verschattung abschalten. So kann das Photovoltaik-Modul mehr Energie erzeugen, selbst wenn es teilweise verschattet ist.

Das neue PV-Modul verfügt über 80 halbierte HJT-Zellen in einem Gapless-Design. Dadurch ist es möglich, die leistungserzeugende Fläche des Moduls zu maximieren und ein elegantes, komplett schwarzes Erscheinungsbild zu erreichen. Die moderne Zellverbindungstechnologie soll den Stromfluss verbessern. Sie eliminiert invasive Lötprozesse, was zur hohen Effizienz und langfristigen Leistung beiträgt. Der niedrige Temperaturkoeffizient führt außerdem dazu, dass das Solarmodul selbst an heißeren Tagen effizient arbeitet. Damit ist es ideal für wärmere Regionen sowie für das Erzeugen von so viel Strom wie möglich an sonnigen Tagen. Dank des 30-mm-Rahmen von REC mit seinen zwei Querstreben ist das Modul robust genug, um hohen Belastungen standzuhalten – Schneelasten von bis zu 7.000 Pascal und Windlasten von bis zu 4.000 Pascal.

Wie sein Vorgänger, das REC Alpha Pure, ist das neue Modul bleifrei und RoHS-konform und verursacht damit eine geringere Umweltbelastung. Die diesjährige Jury des Intersolar Award 2022 bestätigt, dass das REC Alpha Pure eines der ganz wenigen bleifreien Solarmodule auf dem Markt ist und zeichnete das Produkt mit den diesjährigen Preis aus.

