In der Südeifel sollen elf Photovoltaik-Solarparks mit einer Gesamtleistung von 214 MW entstehen. Die dafür von der Projektgesellschaft Solarkraftwerke Südeifel benötigten PV-Module liefert Baywa re.

Die Projektgesellschaft Solarkraftwerke Südeifel GmbH & Co KG, deren größter Teilhaber die Enovos Renewables GmbH aus Saarbrücken ist, errichtet in der Südeifel elf Photovoltaik-Solarparks mit einer voraussichtlichen Gesamtleistung von 214 MW. Die dafür notwendigen über 380.000 Photovoltaik-Module beschafft und liefert Baywa re. Der Baustart ist für den kommenden Juni vorgesehen, die vollständige Inbetriebnahme ist für Ende 2023 geplant. Nach ihrer Fertigstellung können die Solarkraftwerke rund 60.000 Haushalte mit regenerativem Strom versorgen.

Die Besonderheit des Photovoltaik-Projekts Südeifel liegt zum einen in seiner Dimension. Zum anderen in der direkten Einspeisung des Stroms aus den elf Photovoltaik-Kraftwerken über eine gemeinsame Kabeltrasse ins Hochspannungsnetz. Des Weiteren sind die Anlagen für eine zukünftige Nachrüstung von Großspeichersystemen konzipiert. Somit könnte Sonnenstrom, der vor allem in den Mittagsstunden erzeugt wird, auch in den Abendstunden abgerufen werden. Erst kürzlich hatte Baywa re die Inbetriebnahme eines PV-Speicher-Hybridkraftwerks in Badne-Württemberg gemeldet.

Solarkraftwerke Südeifel bindet regionale Unternehmen ein

„Wir freuen uns sehr, Teil dieses umfangreichen Projekts zu sein. Hier können wir unsere Größe, Erfahrung und guten Beziehungen im Markt voll ausspielen“, sagt Alexander Schütt, Geschäftsführer der Baywa re Solar Energy Systems GmbH. „Denn mit vielen der beteiligten Partner wie Schoenergie und Longi Solar arbeiten wir schon lange erfolgreich zusammen. Somit sind wir gut aufgestellt, um den aktuellen Herausforderungen des Solarmarktes zu begegnen.“

Marc André, Geschäftsführer der Enovos Renewables GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit anderen regionalen Unternehmen dieses innovative Projekt umzusetzen. Unsere neuen Solaranlagen werden die Versorgung mit Erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz entscheidend voranbringen.“

13.6.2022 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH