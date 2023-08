Memodo tourt mit Energy Storage Days durch Deutschland und Österreich

Ab dem 12. September besuchen die Memodo Energy Storage Days 14 Städte in Deutschland und Österreich. In ungezwungener Atmosphäre sollen sie eine Plattform für Wissens- und

Der Photovoltaik-Großhändler Memodo tourt mit den Energy Storage Days auch 2023 durch Deutschland und Österreich, um die neusten Speichertechnologien vorzustellen und kompaktes Expertenwissen zu vermitteln. Mit dabei sind die Hersteller Aiko Solar, BYD, Fox ESS, Fronius, Goodwe, Jinko Solar, K2 Systems, Kostal, LG Energy Solution, Longi, RCT Power, SMA, Solaredge, Sungrow und Tesla.

Seit der ersten Auflage 2016 veranstaltet der Münchner Großhändler seine Stromspeicher-Roadshow unter dem Namen „Speichertage“. Um der starken europäischen Expansion von Memodo Rechnung zu tragen, hat das Unternehmen die Eventreihe nun in Energy Storage Days umbenannt, obwohl sie nur im deutschsprachigen Raum stattfindet. „Die Speichertage haben bei uns und unseren Kunden:innen längst Kultstatus. Mit dem neuen Namen sind wir jetzt auch für den Europapokal gerüstet“, sagt Daniel Schmitt, Gründer und CEO von Memodo.

Energy Storage Days unter dem Motto „Auswärtsspiel“

Das diesjährige Eventmotto der Energy Storage Days lautet „Auswärtsspiel“ und soll die Kernwerte des Sports mit den aktuellen Themen von Memodo zusammenbringen. „Die Energiewende ist ein Auswärtsspiel – das weiß jeder, der tagtäglich an ihr arbeitet“, sagt Christoph Schön, Vice President Global Sales, Product & Marketing bei Memodo. „Um die fossilen Platzhirsche zu besiegen, muss man die Extrameile laufen und immer mit 100 % Leidenschaft dabei sein. Die Einstellung entscheidet. Uns gefällt die Position des Underdogs auch nach 10 Jahren noch sehr gut. Wir und unsere Partner bleiben angriffslustig, damit sich in der Energie-Welt was tut.“ Die Entwicklungen des PV-Markts der vergangenen Jahre hätten gezeigt, wie wichtig Ausdauer, konstante Weiterentwicklung und starke Mitspieler:innen in schwierigen Zeiten sind. Ausdauer, arbeitsame Bodenständigkeit, Teamspirit, Wille, Qualität und ein Schuss Inspiration – dies sind laut Memodo entscheidende Erfolgsfaktoren, die im Sport genauso gelten wie in der Wirtschaft. „Die Einstellung entscheidet“, so Christoph Schön.

Auf den Veranstaltungen stellen die Hersteller auf der Bühne und im Rahmen der Produktausstellung ihre neusten Innovationen vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Der Ausklang der Spieltage findet standesgemäß in gemütlicher Atmosphäre bei kühlen Getränken und gepflegtem Fachsimpeln unter Experten:innen statt.

Das sind die „Auswärtsspiel“-Termine der Memodo Energy Storage Days 2023:

12.09.2023, Münster

14.09.2023, Nürnberg

21.09.2023, Hamburg

26.09.2023, Hannover

28.09.2023, Köln

10.10.2023, Radolfzell am Bodensee

12.10.2023, Vorchdorf bei Linz

17.10.2023, Berlin

19.10.2023, Leipzig

24.10.2023, Frankfurt am Main

26.10.2023, Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart

07.11.2023, Wien

09.11.2023, München

14.11.2023, Graz

Die Anmeldung zu den Memodo Energy Storage Days 2023 ist unter diesem Link zu finden.

28.8.2023 | Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH