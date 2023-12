Konzentration im PV-Markt: Vattenfall kauft Elektrotechnik-Betrieb in Glückstadt

Vattenfall hat gerade den Elektrotechnik-Betrieb Meiners aus Glückstadt übernommen.

Die Konzentration im Markt der PV-Installationen geht weiter. „Vattenfall baut sein Netzwerk an Fachbetrieben weiter aus“, heißt es in der Pressemitteilung des Energiekonzerns. Der jüngste Erwerb ist demnach die Unternehmensgruppe Meiners mit rund 80 Beschäftigten. Der bisher familiengeführte Betrieb ist laut Vattenfall seit ist seit 1949 in Schleswig-Holstein und Hamburg tätig und sei in Glückstadt einer der größten Arbeitgeber. Haustechnik wie Elektroinstallationen, Heizungs- und Solaranlagen seien das Kerngeschäft des Unternehmens. Darin verfüge es über qualifiziertem Personal, Produktkenntnisse und jahrelanger Erfahrung in der Beratung, Planung, Lieferung und Umsetzung.

Die Übernahme soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Der bisherige Eigentümer Horst Meiners werde für einen guten Übergang sorgen. Sein Sohn Enno Meiners soll gemeinsam mit Geschäftsführer Jan-Peter Hagge langfristig als Mitarbeiter an Bord bleiben. „Mit Vattenfall konnten wir einen starken und verlässlichen Partner der Energiewende in Deutschland gewinnen. Vattenfall wird unsere Geschichte in der Region fortschreiben und den Beschäftigten eine spannende Perspektive mit Zukunft bieten“, erklärt der bisherige Eigentümer Horst Meiners. Kai Schütz, Leiter dezentrale Energielösungen bei Vattenfall, freut sich über die „eengagierten, qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“

Der Kauf von Meiners ist bereits die zweite Übernahme eines Elektrotechnik-Betriebs in Schleswig Holstein in dieser Woche. Erst vor wenigen Tagen meldete 1Komma5° den Kauf des Betriebes Fastplug. Sowohl 1Komma5° als auch Vattenfall gehören laut Statista bereits zu den umsatzstärksten Photovoltaik-Unternehmen in Deutschland. Kleinere Installationbetriebe wehren sich gegen die Konzentration im PV-Markt. Sie kritisieren insbesondere den Branchenprimus Enpal sowie die Mietmodelle für PV-Anlagen.

Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH