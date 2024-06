103 Megawatt: Drei neue Photovoltaik-Solarparks in Schleswig-Holstein

Mit insgesamt 103 MW Leistung sind die neuen Solarkraftwerke das größte PV-Portfolio, das der Projektentwickler Greentech bisher umgesetzt hat.

Drei neue Photovoltaik-Solarparks in Schleswig-Holstein: Am vergangenen Donnerstag haben Stakeholder:innen und Politiker:innen die drei Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 103 MW symbolisch in Betrieb genommen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Nienbüttel (21,5 MW), Agethorst (70,9 MW) und Kohlenbek (10,3 MW) im Landkreis Steinburg sind das bisher größte Portfolio, das der Photovoltaik-Spezialist Greentech realisiert hat. Dabei ist die finanzierende Bank der Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 70 Millionen Euro die DKB. Zudme hat ein von der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) beratener Fonds für institutionelle Investoren in die Projekte in Nienbüttel und Agethorst investiert. EB-SIM ist eine Tochter der Evangelischen Bank und zählt zu den führenden Vermögensverwaltern für nachhaltige Investments mit langjähriger Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien.

„Die erfolgreiche Realisierung dieses Portfolios, welches wir selbst entwickelt, in Teilen gebaut und als Gruppe vorfinanziert haben, ist für Greentech ein echter Meilenstein in der Unternehmensentwicklung als vollintegrierter PV-Spezialist. Über das langfristige Asset Management und die technische Betriebsführung bringen wir unser Know-how zur Optimierung der Assets ein und bleiben eng mit den Projekten sowie unseren Partnern in den Gemeinden verbunden“, sagt Felix von Buchwaldt, CIO von Greentech.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Bernhard Graeber, Geschäftsführer und Head of Alternative Assets bei der EB-SIM betont die gute Zusammenarbeit mit der Greentech Gruppe und freut sich über die Inbetriebnahme der Parks: „Das PV-Portfolio ist ein Paradebeispiel für die regionale Energiewende. Insgesamt können mit dem erzeugten Strom der Anlagen in Nienbüttel und Agethorst jährlich circa 40.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente im Vergleich zum Strommix in Deutschland vermieden und rund 20.000 Vier-Personenhaushalte bilanziell mit Strom versorgt werden.“

Ferner entwickelt Greentech weitere Photovoltaik-Solarparks in Schleswig-Holstein und weiteren Bundesländern. Im Mai hat das Unternehmen beispielsweise für das Projekt Großenwiehe mit rund 46 MW Leistung einen Satzungsbeschluss erwirkt.

Quelle: Greentech | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH