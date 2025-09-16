Eurener bringt Photovoltaik-Modul im Terracotta-Farbton auf den Markt

Das neue Solarmodul Terracotta 400W von Eurener ist in der Farbe RAL 8001 gestaltet. Der warme Terracotta-Farbton soll sich optimal in die Tonziegeloptik von Kathedralen, ländliche Kirchen und historischen Stadtzentren einfügen.

Der spanische Photovoltaik-Hersteller Eurener hat ein neues farbiges Photovoltaik-Modul herausgebracht. Das Terracotta 400-Watt-Photovoltaik-Modul ist in der Farbe RAL 8001 gestaltet, um sich ästhetisch in die Dächer historischer Gebäude wie Kirchen, Klöster oder Altstädte einzufügen. Die Lösung verbindet laut Hersteller hohe Effizienz mit architektonischer Sensibilität und erfüllt damit eine wachsende Nachfrage im Bereich des Denkmalschutzes.

Die RAL-8001-Oberfläche des Terracotta-400W-Solarmoduls ist ein warmer Terrakotta-Farbton, der sich laut Hersteller harmonisch in die Ästhetik von Tonziegeln und Dächern einfügt. Dadurch wird die visuelle Wirkung drastisch reduziert und eine nahezu unsichtbare Integration erreicht. Das ebnet laut Hersteller den Weg für Kathedralen, ländliche Kirchen, historische Stadtzentren und denkmalgeschützte Gebäude, Solarenergie zu nutzen, ohne ihre kulturelle Identität oder die städtische Harmonie zu beeinträchtigen. „Es gibt Dächer, die ihre Ästhetik nicht verlieren dürfen und sollten, um nachhaltig zu werden. Das Terracotta-Modul ist unsere Antwort darauf. Wir nennen es bewusste Integration: Energie, die nicht eindringt, sondern begleitet“, sagt Pasquale Zazo, kaufmännischer Leiter von Eurener und Architekt.

Das Terracotta-400W-Solarmodul hat in der bifazialen Variante einen Wirkungsgrad von 20 Prozent. Es enthält TOPCon N-Typ Solarzellen. Eurener gewährt eine Produktgarantie von 25 Jahren. Die Leistungsgarantie gewährleistet einenLeistungserhalt von 82 Prozent nach 30 Jahren. Es hanldet sich um ein Glas-Glas-Modul mit 2 mm dicken Glasscheiben auf Vorder- und Rückseite.

Farbige Solarmodule gibt es auch von Unternehmen wie Futurasun und Soluxa. G-neration Energy bietet farbiges Solarglas an.

Quelle: Eurener | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH