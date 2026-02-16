Tibber blickt auf zehn Jahre Energiewende zurück: Gestartet in Norwegen im Jahr 2016 war das Unternehmen seit dem Deutschlandstart 2020 einer der ersten Anbieter von dynamischen Stromtarifen hierzulande.

Der Ökostromanbieter Tibber wird zehn Jahre alt. Daniel Lindén und Edgeir Vårdal Aksnes hatten das Unternehmen 2016 in Norwegen gegründet – zu einer Zeit, als erneuerbare Energien zwar wuchsen, smarte Stromzähler aber noch nicht flächendeckend verbreitet waren. Heute stammt in Europa fast die Hälfte der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, und in vielen Ländern sind Smart Meter Standard. Während in Schweden und Norwegen inzwischen nahezu alle Haushalte mit Smart Metern ausgestattet und dynamische Tarife weit verbreitet sind, liegt die Smart-Meter-Quote in Deutschland aktuell erst bei rund vier Prozent.

„Deutschlands Energiewende steht heute an vielen Stellen ungefähr dort, wo Schweden und Norwegen standen, als wir Tibber 2016 gegründet haben”, sagt Tibber-CEO Edgeir Vårdal Aksnes. „Wir haben in Skandinavien erlebt, wie schnell sich ein Energiesystem verändern kann, wenn Haushalte Echtzeitdaten und dynamische Preise nutzen können. Dieses Wissen haben wir nach Deutschland gebracht – mit dem Ziel, Flexibilität zum Standard zu machen”, so CPTO Daniel Lindén.

Die Erfahrungen aus den Nordics zeigen nach Ansicht des Unternehmens: Das nächste Jahrzehnt der Energiewende wird nicht allein durch zusätzliche erneuerbare Erzeugung entschieden, sondern vor allem durch die Digitalisierung der Nachfrageseite – durch Elektrifizierung, Smart-Meter-Rollout und Flexibilisierung. Mit neuen Features überträgt Tibber seine skandinavische Schwarmintelligenz kontinuierlich auf den deutschen Markt.

„Deutschland hat enormes Potenzial“, sagt Merlin Lauenburg Deutschlandchef von Tibber. „Was wir aus Norwegen und Schweden gelernt haben: Sobald Smart Meter flächendeckend ausgerollt sind und Haushalte Zugang zu zuverlässigen Echtzeitdaten haben, entsteht Dynamik. Genau daran arbeiten wir – gemeinsam mit Partnern und mit unseren Kund:innen.“

Meilensteine für Ökostromanbieter Tibber in Deutschland

Seit dem Deutschlandstart 2020 war Tibber einer der ersten Anbieter dynamischer Stromtarife und leistete eigenen Angaben zufolge intensive Aufklärungsarbeit zu flexiblem Verbrauch. 2022 folgte der Launch des Stromtrackers Tibber Pulse IR, der eine zweisekundengenaue Verbrauchsanalyse ermöglicht. Ebenfalls 2023 gründete Tibber gemeinsam mit seinen Konkurrenzunternehmen Octopus Energy, Rabot Charge und Ostrom die Smart-Meter-Initiative (SMI), um den Rollout intelligenter Messsysteme zu beschleunigen. Mit dem Smart-Meter-Atlas hat die SMI zudem kürzlich ein relevantes Branchenportal für die Transparenz im Smart Meter Rollout geschaffen.

Seit 2023 hat Tibber seine Kundenzahl in Deutschland mehr als versiebenfacht. Strategische Partnerschaften unter anderem mit ADAC, BSH Haushaltsgeräte und EcoFlow sowie neue Features wie Solar Charging und die Smart-Battery-Integration erweitern kontinuierlich das Ökosystem.

Zum 10-jährigen Jubiläum erhalten Neukund:innen, die im Aktionszeitraum bis 10. März einen Stromvertrag bei Tibber abschließen, zehn Freimonate ohne die Tibber-Gebühr von 5,99 Euro. Bestandskund:innen erhalten Rabatte im Tibber Store auf smarte Geräte wie den Tibber Pulse und Wallboxen.

Quelle: Tibber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH