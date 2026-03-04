Photovoltaik: Neue TOPCon-Solarmodule von Trinasolar

Trinasolar geht mit neuen TOPCon-Photovoltaik-Modulen an den Start. Die Serien Vertex S+ G3 und Vertex N G3 erzielen Wirkungsgrade von mehr als 24 Prozent.

Anlässlich der Messe KEY Energy Expo in Rimini in Italien hat der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trinasolar seine neuen Solarmodul-Serien Vertex S+ G3 und Vertex N G3 präsentiert. Durch Einsatz der so genannten „n-Typ i-TOPCon Ultra-Technologie“ sollen die neuen PV-Module hohe Leistungen erzielen.

Neue Vertex-Solarmodule von Trinasolar für Hausdächer und Gewerbe

Die Vertex S+ G3 Serie umfasst drei Photovoltaik-Module, die der Hersteller speziell für Wohn- und Gewerbedächer entwickelt hat: Vertex S+ G3, Vertex S+ G3 Full Black und Vertex S+ G3 Shield.

Vertex S+ G3 liefert bis zu 485 Watt Leistung und erreicht einen Wirkungsgrad von 24,3 %. Dank seiner Auslegung mit niedriger Spannung und erhöhtem Strom soll das Solarmodul längere Modulstrings und somit geringere Systemkosten ermöglichen. Die jährliche Degradation soll 0,35 % betragen. Die Maße des Solarpanels betragen 1762 × 1134 × 30 mm.

Das Solarmodul Vertex S+ G3 Full Black kombiniert eine komplett schwarze Ästhetik mit bis zu 480 Watt Leistung und einer Effizienz von 24,0 %. Das PV-Modul soll eine hohe Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen und ein optimiertes Schwachlichtverhalten bieten.

Das Vertex S+ G3 Shield ist für anspruchsvolle Umweltbedingungen konzipiert. Es bietet bis zu 485 Watt. Über den Wirkungsgrad macht Trinasolar keine Angaben. Das Solarmodul soll über eine besonders hohe mechanische Festigkeit verfügen und es soll sich in strengen Tests bewährt haben. Darunter Tests zur Belastbarkeit und Hagelbeständigkeit. Für sämtliche Photovoltaik-Module der Vertex S+ G3-Reihe gibt es eine Leistungsgarantie über 30 Jahre und 25 Jahre Produktgarantie.

Neue Vertex-PV-Module für Solarparks und großflächige Dachanlagen

Die Vertex N G3 Serie umfasst zwei neue Solarmodule, die der Hersteller für großflächige Dach- und Utility-Installationen entwickelt hat.

Das Photovoltaik-Modul mit der Bezeichnung NEG21C.20Q liefert bis zu 760 Watt Leistung sowie eine Effizienz von 24,5 % auf der G12-210mm-Plattform. Das Solarmodul soll auch bei bei geringer Sonneneinstrahlung eine gute Leistung erbringen. Das Solarpanel NEG19RC.20Q liefert bis zu 670 W Leistung sowie 24,8 % Effizienz und ist für 1P-Trackersysteme optimiert.

Beide Solarmodule der Vertex N G3 Serie sollen durch ein Niederspannungsdesign die Strangleistung erhöhen und die Systemkosten (BOS) und die Stromgestehungskosten (LCOE) reduzieren. Die n-Typ i-TOPCon Ultra-Technologie und die Doppelglaskonstruktion soll eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten. Der Bifazialitätsfaktor beträgt bis zu 85 %.

Die Vertex S+ G3 und Vertex N G3 Solarmodul-Serien von Trinasolar soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 verfügbar sein. Auch Astronergy hat kürzlich TOPCon-Solarmodule mit mehr als 24 Prozent Wirkungsgrad vorgestellt.

Quelle: Trinasolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH