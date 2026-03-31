Das neue Photovoltaik-Modul Mono S4 Halfcut Chroma Orange des Herstellers Solar Fabrik passt sich dank einer ziegelroten Optik harmonisch in historische Altstädte und denkmalgeschützte Gebäude an.

Die Solar Fabrik präsentiert erstmals ein farbiges Solarmodul. Das Mono S4 Halfcut Chroma Orange hat eine rot-braune Farbe, die an den Farbton RAL 8004 angelehnt ist. Das Unternehmen hat das Solarpanel speziell für den Einsatz auf klassischen roten Ziegeldächern entwickelt. Es soll eine harmonische Integration von Photovoltaik-Anlagen in historische Altstädte sowie in denkmalgeschützte Gebäude ermöglichen. Somit will die Solar Fabrik in das Segment der Sondermodulprojekte einsteigen.

Das neue Photovoltaik-Modul verfügt über 96 N-Type/TOPCon-Solarzellen. Eine Doppelglas-Konstruktion soll für mechanische Stabilität und eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen sorgen. Gleichzeitig bietet der Verzicht auf eine klassische Rückseitenfolie laut Hersteller einen Sicherheitsvorteil. Im Brandfall trägt Glas nicht zur Flammenausbreitung bei, was für den Denkmalschutz besonders von Bedeutung ist.

Die ziegelrote Farbgebung der Solarmodule erreicht die Solar Fabrik durch eine Einfärbung des Frontglases. Die matte Glasabdeckung ist zusätzlich mit einer Antireflexionsschicht versehen, was Blendungen reduzieren und die Effizienz steigern soll. Mit Abmessungen von 1762 x 1134 x 30 mm lässt sich das PV-Modul flexibel in unterschiedliche Dachstrukturen integrieren.

Technische Eckdaten des zigelroten Mono S4 Halfcut Chroma Orange

Leistung: 400 W

Wirkungsgrad: 20,02 %

Zellen: 96 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen (6 x 16)

Format: 1762 × 1134 × 30 mm, Gewicht: ca. 24 kg

Glasabdeckung: Vorne: 2,0 mm, kupferrotes Glas ähnlich RAL 8004; Hinten: 2,0 mm

Rahmen: Rot-brauner Aluminiumrahmen ähnlich RAL 8011

Garantie: 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie

Ziegelrote Solarmodule gibt es auch von Unternehmen wie Eurener und Soluxa. Farbiges Solarglas kommt beispielsweise aus der Schweiz von G-neration Energy.

Quelle: Solar Fabrik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH