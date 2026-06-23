Im Jahr 2025 wuchs der globale Photovoltaik-Markt um 12 Prozent an. Das ist ein deutlich geringerer Anstieg als in den Jahren zuvor. Für dieses Jahr erwartet der Bericht „Global Solar Market Outlook 2026–2030“ ein Schrumpfen des Marktes um 8 Prozent.

Der europäische Photovoltaik-Verband Solarpower Europe hat die Studie „Global Solar Market Outlook 2026–2030“ veröffentlicht. Demnach betrug der Photovoltaik-Ausbau weltweit im Jahr 2025 rund 664 GW an Solar-Leistung. Laut Solarpower Europe ist das ein weiteres Rekordjahr für den Ausbau der Photovoltaik. Nach außergewöhnlichen Wachstumsspitzen in den letzten Jahren verlangsamte sich das Marktwachstum im vergangenen Jahr auf 12 %, was auf eine Veränderung der Marktdynamik hindeutet. Der Bericht prognostiziert für 2026 einen vorübergehenden Rückgang der Installationen, bevor das Wachstum voraussichtlich 2027 wieder anziehen wird.

Der Bericht hebt die zentrale Rolle der Photovoltaik bei der Stärkung der Energiesicherheit vor dem Hintergrund erneuter geopolitischer Spannungen und derKrise bei fossilen Brennstoffen hervor. Die Solarenergie biete eine heimische und erschwingliche Lösung, um die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern und die Volkswirtschaften vor Preisschwankungen zu schützen. Im Jahr 2025 entsprach die durch Solarenergie erzeugte Strommenge fast dem LNG-Durchfluss durch die Straße von Hormus in fünf Jahren. „Das Zeitalter der Solarenergie ist fest etabliert. Mit einem weiteren Rekordjahr bei den Kapazitätszugängen im Jahr 2025 übertrifft die Solarenergie weiterhin alle anderen Energietechnologien“, sagt Walburga Hemetsberger, CEO von Solarpower Europe.

Die im Jahr 2025 beobachtete Wachstumsverlangsamung und der für 2026 erwartete Rückgang sind jedoch wichtige Signale, die eine neue Realität verdeutlichen: Beim Ausbau der Solarenergie geht es nicht mehr nur darum, mehr Leistung zu schaffen, sondern darum, wie gut man diese in das Stromsystem integrieren kann. „In einer wachsenden Zahl von Märkten wird der Ausbau zunehmend durch Herausforderungen bei der Systemintegration eingeschränkt, die von Netzengpässen über Einspeisebeschränkungen bis hin zu negativen Preissignalen reichen. Wir müssen dringend in Netze, Batteriespeicher und andere nicht-fossile Flexibilitätslösungen investieren“, so Hemetsberger.

Photovoltaik dominiert weltweites Wachstum der erneuerbaren Energien

Im Jahr 2025 erreichte die Solarstromerzeugung 2.778 TWh und deckte damit rund 9 % des weltweiten Bedarfs. Die weltweite Gesamtleistung der Solaranlagen überschritt Anfang 2026 die 3-TW-Marke und verdreifachte sich damit in nur vier Jahren.

Der weltweite Solarmarkt konzentriert sich weiterhin stark auf eine kleine Anzahl von Ländern. China installierte im Jahr 2025 rund 382 GW, was 57 % der weltweiten Installationen ausmachte. Gleichzeitig stieg Indien mit einer installierten Leistung von 45,7 GW (+49 % gegenüber dem Vorjahr) zum zweitgrößten Solarmarkt der Welt auf und überholte damit die Vereinigten Staaten. Als Einzelmarkt würde die EU-27 mit einer installierten Leistung von 67,2 GW und einem jährlichen Wachstum von 1 % den zweiten Platz einnehmen.

Rückgang des globalen Photovoltaik-Ausbaus für 2026 erwartet

Nach Jahren ununterbrochenen Wachstums erwarten die Autor:innen des Reports für 2026 ein Rückgang der weltweiten Solarinstallationen um 8 %. Dieser erste Rückgang seit über 20 Jahren ist größtenteils auf China zurückzuführen, wo infolge politischer Kursänderungen ein Rückgang der Installationen um 24 % zu erwarten ist. Der Rückgang überwiegt das anhaltende Wachstum in allen anderen Regionen und unterstreicht Chinas Einfluss auf die weltweiten Installationen.

Trotz des für 2026 erwarteten Rückgangs bleiben die langfristigen Aussichten für die Solarenergie robust. Die jährlichen Installationsleistungen werden bis 2030 voraussichtlich rund 864 GW erreichen, während die weltweite Gesamtkapazität auf 6,6 TW anwachsen dürfte, mit einem Aufwärtspotenzial auf 7,6 GW im „High“-Szenario.

Die Studie „Global Solar Market Outlook 2026–2030“ von Solarpower Europe ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Solarpower Europe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH