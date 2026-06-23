Intersolar 2026: K2 Systems zeigt neue Photovoltaik-Montagesysteme

Der PV-Montagesystemhersteller K2 Systems kommt mit zahlreichen Neuheiten zur Intersolar nach München.

K2 Systems zeigt auf der Intersolar Europe 2026 ein erweitertes Portfolio von Photovoltaik-Montagesystemen. Das Spektrum reicht von neuen Aufdachlösungen über Fassadensysteme und PV-Carports bis zur Photovoltaik-Freiflächenanlage.

Photovoltaik-Montagesystem für Gründacher

Das neue K2 GreenRoof 2.0 Photovoltaik-Montagesystem für Gründacher hat gegenüber der Vorgängerversion eine reduzierte Komponentenanzahl und einen höheren Vorfertigungsgrad. Das System unterstützt Neigungen von 10° und 15°, Portrait- und Landscape-Ausrichtung sowie A-, V- und S-Form – mit frei wählbaren Reihenabständen für maximale Flexibilität. Die Klemmung erfolgt an der langen Solarmodul-Seite, eine separate Modulfreigabe ist nicht erforderlich. Der großzügige Abstand zwischen Dach und PV-Modul schafft günstige Bedingungen für das Pflanzenwachstum.

Für konventionelle Flachdächer bildet die weiterentwickelte K2 Dome 6 Familie den Kern des Sortiments. Neu ist D-Dome 6.07 Classic Portrait – erstmals realisiert K2 Systems das Dome-System mit Solarmodulen in Portraitausrichtung bei einer Neigung von 7°. Ein größerer Firstspalt soll Wartungsarbeiten vereinfachen und die Aerodynamik verbessern. Durch den größeren Abstand zur Dacheindeckung resultiert eine bessere Hinterlüftung, wodurch die Solarmodule kühler bleiben und eine höhere Performance erzielen. Die LS-Klemmung entspricht den Standardanforderungen der PV-Modulhersteller und die PV-Unterkonstruktion ist für alle gängigen Modulgrößen geeignet – auch für die großformatigen.

Neuer Dachhaken für Schieferdächer

Schieferdächer gelten in der PV-Installation als Königsdisziplin: Sprödes Material, regional unterschiedliche Deckarten, oft denkmalgeschützte Substanz. K2 Systems hat den neuen SingleHook Slate speziell für diese Herausforderung entwickelt. Der Dachhaken ermöglicht erstmals die Kombination mit dem SingleRail-System auf dem Schieferdach – ergänzend zur bestehenden Lösung mit dem SolidRail-System. Die seitliche Anbindung macht die Montage schneller und einfacher als die bisherige Verschraubung von unten. Darüber hinaus bietet der SingleHook Slate stufenlose Höhenverstellbarkeit.

Für Metalldächer ist nun auch der FlexAdapter einsetzbar – bisher als Adapter für die BasicRail auf gewölbten Dachpfannenblechen konzipiert. Das Aluminiumprofil wird in die BasicRail eingesetzt und gleicht unterschiedliche Höhen und Neigungen aus. Der BasicClip, der die Verbindung zum Metalldach herstellt, wird vorab in einen CSM-Adapter aus EPDM eingeklippt. Diese Lösung ist vollständig in K2 Base planbar.

Für Trapezblechdächer ergänzen zwei Systemvarianten das Portfolio: Die MiniRail 60 bringt als hohe Variante des Kurzschienensystems 60 mm Bauteilhöhe – und damit Platz für Optimizer und Mikrowechselrichter sowie eine bessere Hinterlüftung. Die MultiRail High deckt Trapez- und Wellblech im Landscape-Format ab und ist mit ihrer 100 mm Bauteilhöhe besonders in südeuropäischen Märkten gefragt, wo optimierte Hinterlüftung einen messbaren Ertragsunterschied macht. Neu für das Trapezblech ist die MultiRail 15 – eine Kurzschiene in 150 mm Länge, die je nach Lastfall mit zwei oder drei Schrauben angebunden werden kann. Sie ergänzt die bestehenden Längen von 100 und 250 mm.

Solarmodul-Montage an der Fassade

Für Photovoltaik-Fassaden bietet K“ Systemes das Montagesystem K2 WallPV an. Es ist mit verschiedenen Baumaterialien kompatibel: WallPV FacadeRail für Beton und festes Mauerwerk, WallPV PerfoRail für Beton mit bestehender Dämmung sowie WallPV MultiRail für Trapez- und Wellblech.

Neu auf der Messe präsentiert der deutsche Montagesystemhersteller nun den CrossConnector T mit dem CrossConnector Clip – zusammen ermöglichen sie eine schnelle Verbindung der Einlegeschiene mit der Grundschiene. Die Befestigung mit nur einer Schraube soll deutlich schneller gehen als bei bisherigen Lösungen. Das Schienensystem schließt damit am PV-Modulfeldende bündig ab, so dass eine ansprechende Optik erzielt wird. Ein zusätzliches Plus: Der Clip stellt den Potentialausgleich her, womit ein separater Arbeitsschritt entfällt.

Photovoltaik-Freiflächenanlagen: K2 Systems erschließt alle Projektgrößen

K2 Systems hat für das Segment der Photovoltaik-Freiflächenanlagen den neuen K2 Pi-Rack entwickelt. Es handelt sich um ein Stahltragwerksystem, das laut Hersteller auf schnelle Installation und maximale Skalierbarkeit bei großen Freiflächenprojekten ausgelegt ist. Die Solarmodule werden über das doppelseitige Einschubprofil eingeführt und anschließend schraubfrei von unten geklemmt. Das System ist flexibel konfigurierbar: Modulneigungen von 10° bis 20° mit drei Solarmodulen je Tisch im Portraitformat, 10° bis 30° mit zwei Photovoltaik-Modulen je Tisch. Alle Stahlkomponenten tragen eine Zink-Magnesium-Aluminium-Beschichtung für dauerhaften Korrosionsschutz. Die Kabel werden direkt in den Pfetten oder entlang der Sparrenprofile geführt. Das soll eine saubere, geschützte Verlegung und einfache Zugänglichkeit im Wartungsfall ermöglichen.

Photovoltaik-Montagesystem für Carports

Das K2 Carport-Portfolio wächst: Mit der neuen Variante V ergänzt K2 Systems das Ein-Stützen-System um ein Zwei-Stützen-System in V-Form – konzipiert für große Spannweiten und Standorte, an denen maximale Stabilität gefragt ist. Kleinere Schraub- oder Betonfundamente reichen aus, die Stützen sind standardmäßig feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet oder lackiert. Kompatibel mit allen gängigen Solarmodul-Größen bis 2,38 m Länge, überspannt das System bis zu vier Stellplätze bei einer maximalen Spannweite von rund 10 m und bietet eine Durchfahrtshöhe von gut 3 m. Die Modulmontage erfolgt durch Klemmung von unten. Ein integriertes Regenwassermanagement ist optional erhältlich, ebenso eine Ausführung mit oder ohne Trapezblech.

K2 Systems ist auf der Intersolar vom 23. bis 25. Juni 2026 in München in Halle 6, Stand A6.280 vertreten.

Quelle: K2 Systems | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH