Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung mit Photovoltaik für 227 Wohnungen in Goslar

Das Photovoltaik-Unternehmen Marcley betreibt auf den Dächern der Goslarer Wohnstättengesellschaft einige Photovoltaik-Anlagen. Die Mieter:innen der 227 Wohnungen erhalten den Solarstrom vom eigenen Dach im Rahmen der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung.

Gemeinsam mit dem Hannoveraner Energieunternehmen Marcley hat die Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH im Stadtteil Ohlhof mehrere Häuserzeilen mit insgesamt 32 Hauseingängen und 227 Wohnungen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Durch das Modell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) können die Mieterinnen und Mieter den günstigen Solarstrom von der Photovoltaik-Anlage direkt beziehen. Die Solarmodule haben insgesamt eine Leistung von rund 326 Kilowatt und erzeugen insgesamt etwa 293.000 Kilowattstunden Solarstrom im Jahr.

In der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung können Mieterinnen und Mieter ihren bisherigen Stromvertrag behalten und schließen zusätzlich einen Solarstromvertrag mit Marcley ab. Scheint die Sonne, fließt der günstige Solarstrom vom Dach in die Wohnung und reduziert damit die Menge des Stroms, den man vom Stromversorger beziehen muss. Für den Rest – also etwa in den Abendstunden – kommt der Strom wie gewohnt vom Versorger. Der Allgemeinstrom, zum Beispiel für die Treppenhausbeleuchtung, kommt ebenfalls vom eigenen Dach.

Mieter:innen sparen durch Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung mit Photovoltaik bares Geld

„In Ohlhof beziehen nun viele unserer Mieterinnen und Mieter jetzt Solarstrom direkt vom eigenen Dach und sparen dabei bares Geld ab dem ersten Tag“, sagt Jan-Hendrik Fischer, Geschäftsführer der Goslarer Wohnstättengesellschaft. „Und das, ohne selbst etwas zu investieren oder ihren Stromvertrag zu kündigen.“ Der Solarstrom mit Marcley kostet 22,99 Cent brutto pro Kilowattstunde. Das ist laut Unternehmen knapp 15 Cent günstiger als der durchschnittliche Strompreis. Ein Zwei-Personen-Haushalt kann damit rund 120 Euro im Jahr sparen, Familien im Schnitt rund 166 Euro. Der Arbeitspreis ist ab Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage für zehn Jahre garantiert. Den Stromzähler tauscht Marcley ohne Zusatzkosten gegen einen Smart Meter aus. In der App „mein.Marcley“ sehen die Bewohnerinnen und Bewohner, wie viel Solarstrom sie nutzen und wie viel sie bereits gespart haben. Der Solarstromtarif GLOW ist mit dem Grüner-Strom-Label zertifiziert.

„Rund 65 Prozent der Haushalte in Ohlhof sind schon dabei, und es werden hoffentlich noch mehr“, sagt Fischer. „Für uns als Vermieter war es einfach: Marcley kümmert sich um Bau, Betrieb und Abrechnung. Weder wir noch unsere Mieterinnen und Mieter haben damit Aufwand. Mit seiner technischen und regulatorischen Expertise hat Marcley alle Anlagen schnell ans Netz gebracht.“

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Quelle: Marcley | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH