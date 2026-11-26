Ein Mieter einer Wohnungsgenossenschaft hat ein Stecker-Solargerät außen am Balkon befestigt, obwohl dies der Vermieter untersagt hatte. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass das Balkonkraftwerk hängen bleiben darf.

Der Bundesgerichtshof (BHG) hat entschieden, dass ein Mieter ein installiertes Balkonkraftwerk nicht abbauen muss. Der Vermieter, eine Wohnungsgenossenschaft, hatte auf Beseitigung des ohne Erlaubnis an der Außenseite des Balkons angebrachten Balkonkraftwerks geklagt. Der für das Mietrecht zuständige 8. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Klägerin nach § 554 Abs. 1 BGB verpflichtet ist, dem Beklagten die Anbringung des Stecker-Solargerätes zu erlauben, und deshalb dessen Beseitigung nicht verlangen kann.

Der Beklagte wohnt in einem Mehrfamilienhaus und hatte die Zustimmung des Vermieters zur Installation eines Balkonkraftwerks auf seinem Balkon beantragt. Die Wohnungsgenossenschaft erteilte die Zustimmung unter anderem mit der Auflage, das die Stecker-PV-Anlage müsse unterhalb der Balkonbrüstung ohne optische Beeinträchtigung der Immobilie angebracht sein. Der Beklagte montierte in der Folge Solarpaneele an der Außenseite des Balkons. Daraufhin klagte der Vermieter nach erfolgter Abmahnung auf die die Entfernung der Solarmodule.

Das Amtsgericht hatte der Klage stattgegeben. Auf die Berufung des Beklagten hat das Landgericht das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen. Mit der vom Landgericht zugelassenen Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des amtsgerichtlichen Urteils. Der Bundesgerichtshof hat nun die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig.

Nach dem genossenschaftlichen Mietverhältnis ist zwar grundsätzlich für die Anbringung eines Balkonkraftwerks eine Erlaubnis erforderlich, weil dieses nach den Feststellungen des Berufungsgerichts vorliegend eine bauliche Veränderung darstellt. Da die angebrachte Mini-Photovoltaik-Anlage die von der Klägerin mit der erteilten Zustimmung verbundenen Auflagen nicht einhält, fehlte es an dieser Erlaubnis.

BGH: Unzumutbarkeit eines Balkonkraftwerks erfordert einzelfallbezogene Abwägung

Zur Beurteilung der Unzumutbarkeit für den Vermieter bedarf es laut BGH einer einzelfallbezogenen Abwägung. Die Frage ist, ob die optische Veränderung unter den konkreten Umständen unzumutbar ist. Dies habe das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei verneint. Die Befürchtung der Klägerin, durch eine Vielzahl von Balkonkraftwerken an den in ihrem Eigentum stehenden Gebäuden des Wohngebiets könnte ein “Flickenteppich” entstehen, begründet die Unzumutbarkeit der Anbringung des Balkonkraftwerks für die Klägerin ebenfalls nicht. Denn laut BGH entspricht das Vorhandensein von Balkonkraftwerken in einem Wohngebiet nach der Wertung des Gesetzgebers einem modernen Wohnen und ist demnach nicht von vornherein als störend, sondern vielmehr als zeitgemäß anzusehen. Zudem ist die Intention des Gesetzgebers eine Zunahme von Balkonkraftwerken zu erreichen, um das Nachhaltigkeitsziel der Sicherung des Zugangs zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu fördern.

Das Berufungsgericht hat bei seiner Abwägung auch die von der Klägerin vorgebrachte Gefahr einer Blendwirkung der Solarpaneele berücksichtigt. Auch hierbei reicht eine abstrakte Gefahr einer Blendwirkung nicht. Es muss im konkreten Fall eine störende Einwirkung der Photovoltaik auf Dritte vorliegen, was nach der Entscheidung des Berufungsgerichts nicht der Fall ist.

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