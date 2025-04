Photovoltaik: Longi erzielt neuen Rekordwirkungsgrad mit Rückkontakt-Solarzelle

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat eine Rückkontakt-Solarzelle mit einem Rekordwirkungsgrad von 27,81 % entwickelt. Einen weiteren Rekordwirkungsgrad von 34,85 % erzielte das Unternehmen mit einer kristallinen Silizium-Perowskit-Tandemsolarzelle.

Longi hat einen Weltrekordwirkungsgrad von 27,81% für seine n-Typ-Silizium-HIBC-Solarzelle erreicht. HIBC steht für Heterojunction Interdigitated Back-Contact. Dieses Ergebnis hat das Institut für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH) unter Standardtestbedingungen unabhängig zertifiziert. Die HIBC-Solarzelle kombiniert die Heterojunction-Technologie mit einer Rückkontakt-Architektur. Bei der Rückkontakt-Solarzelle entfällt die Vorderseiten-Metallisierung und es ergibt sich eine maximale Lichtabsorption. Die auf Gallium-dotierten Siliziumwafern in Industriequalität hergestellte Solarzelle weist laut Hersteller eine sehr gute Passivierungsqualität, eine hohe Leerlaufspannung und eine optimierte Ladungsträgersammlung auf. Laut Longi ist dieser Wirkungsgrad der höchste, den eine monofaziale Silizium-Solarzelle kommerzieller Größe je erreicht hat.

34,85 % Wirkungsgrad in kristallinen Silizium-Perowskit-Tandemsolarzellen

Longi stellte auch einen neuen Weltrekord von 34,85 % Umwandlungseffizienz für seine kristalline Silizium-Perowskit-Tandemsolarzelle auf, die das U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) zertifiziert hat. Diese Solarzelle verfügt über eine zweipolige Struktur, die eine obere Perowskit-Subzelle mit einer unteren kristallinen Silizium-Subzelle verbindet. Diese Tandem-Architektur haben Wissenschaftler:innen im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Longi in Xi’an entwickelt. Sie nutzt die Vorteile komplementärer Bandlücken, um die Nutzung des Sonnenspektrums zu maximieren. Das Ergebnis nähert sich der theoretischen Effizienzgrenze von 43 % an. Somit sieht sich Longi in einer Führungsrolle in der Tandemzellenforschung.

Seit 2021 hat Longi 21 Mal den Rekord für die Umwandlungseffizienz von Photovoltaik-Zellen aufgestellt. Im Jahr 2023 erweiterte Longi sein Technologieportfolio und erreichte einen Wirkungsgrad von 27,09% mit Heterojunction-Back-Contact-(HBC)-Solarzellen und 33,9 % mit kristallinen Silizium-Perowskit-Tandemzellen. Diese Meilensteine verstärken das Engagement von Longi im Bereich der Rückkontakt-Technologien, eine strategische Ausrichtung, die das Unternehmen seit 2022 verfolgt. Im Jahr 2024 hat Longi zwei Weltrekorde aufgestellt: 27,30 % für kristalline Silizium-Heteroübergang-Rückkontakt-Solarzellen (HBC) und 34,6 % für kristalline Silizium-Perowskit-Tandemsolarzellen. Im selben Jahr erreichte das Unternehmen einen Wirkungsgrad von 30,1 % mit einer kommerziellen Silizium-Perowskit-Tandem-Solarzelle in M6-Wafergröße.

Anlässlich der Intersolar 2025 hat Longi auch ein neues Rückkontakt-Photovoltaik-Modul angekündigt. Longi ist auf der Messe mit dem Stand A2.170 vertreten.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH