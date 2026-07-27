Das erste umfassende Ranking von Wood Mackenzie zu globalen Integratoren von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) führt Sungrow an, gefolgt von Tesla und CATL. Erstmals wurde 2025 weltweit mehr als 100 GW Batteriespeicherleistung installiert.

Das Marktforschungsunternehmen Wood Mackenzie hat eine Analyse der weltweiten Batterie-Energiespeicherbranche vorgelegt. Die Branche überschritt im Jahr 2025 erstmals die Marke von 100 GW an jährlicher Installation. Da Batteriespeicher zu einer kritischen Infrastruktur für moderne Stromversorgungssysteme werden, kommt das erste umfassende Ranking von Wood Mackenzie zu globalen Integratoren von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) zu dem Ergebnis, dass Käufer ihre Lieferanten zunehmend danach auswählen, inwieweit diese in der Lage sind, Leistungen über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg zu erbringen.

„Der Batteriespeichermarkt folgt dem gleichen Weg wie andere Branchen mit kritischer Infrastruktur“, sagt Timothy Shen, Senior Research Analyst für die Solar-Lieferkette bei Wood Mackenzie. „Da die Projekte immer größer werden und über Jahrzehnte statt nur über Jahre betrieben werden, legen die Käufer größeren Wert auf die Sicherheit der Projektumsetzung. Dadurch gewinnen Aspekte wie finanzielle Stabilität, technische Kompetenz und langfristiger Service-Support neben der technologischen Leistungsfähigkeit zunehmend an Bedeutung.“

Wood Mackenzie vergleicht im BESS-Ranking werkseitig montierte Komplettlösungen

Das BESS-Ranking von Wood Mackenzie konzentriert sich auf wechselstromintegrierte Batterie-Energiespeichersysteme, die als werkseitig montierte Lösungen zum Einsatz kommen. Diese vereinen die Batterie, Wechselrichter, Batteriemanagementsystem (BMS), Wärmemanagement und Steuerungssysteme in einem einzigen, an das Wechselstromnetz angeschlossenen Produkt.

Das umfassende Ranking von Wood Mackenzie spiegelt wider, wie Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und Entwickler Integratoren bei der Beschaffung zunehmend bewerten. Die Marktforscher bewerten die Anbieter anhand von zehn Kriterien, darunter technologische Reife, Forschung und Entwicklung, Sicherheit, vertikale Integration, Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, ESG-Leistung und Finanzkraft.

Sungrow belegte den ersten Platz im „2026 Global BESS Integrator Comprehensive Ranking“ von Wood Mackenzie, gefolgt von Tesla und CATL. BYD belegte den vierten Platz, während sich Envision und Trina Storage den fünften Platz teilten. Fluence, LG, Canadian Solar und Wärtsilä vervollständigten die globalen Top Ten. „Die Auszeichnung durch Wood Mackenzie unterstreicht Sungrows starke Position in einem schnell wachsenden globalen Energiemarkt“, sagt Moritz Rolf, Vice President von Sungrow Europe, verantwortlich für die Regionen DACH, Benelux, Nordics und Türkei. „Wenn Energieprojekte immer komplexer werden, setzen Kunden zunehmend auf Partner, die fortschrittliche Technologie, nachgewiesene Umsetzungskompetenz und langfristigen lokalen Support miteinander verbinden.“

Quelle: Wood Mackenzie, Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH