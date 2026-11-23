Waren im Vorjahr vor allem Photovoltaik-Installationsbetriebe von Insolvenzen betroffen, sind es jetzt auch Projektentwickler und Hersteller. Laut Falkensteg-Insolvenzreport gibt es 2026 bisher zwar weniger Insolvenzen in der Solar- und Batteriebranche. Doch die Fälle werden größer.

Die Beratungsgesellschaft Falkensteg hat ihren Insolvenzreport für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Die Photovoltaik- und Batteriespeicherbranche ist aktuell zu einem Brennpunkt des Insolvenzgeschehens geworden. Von Juli bis September stellten zehn Unternehmen mit jeweils mehr als zehn Millionen Euro Umsatz einen Insolvenzantrag – nach zwei im Vorquartal und sieben im Vorjahresquartal. Damit kam laut Falkensteg fast jede zehnte Großinsolvenz des Quartals aus dieser Branche. Nach neun Monaten liegt die Zahl mit 13 Insolvenzanträgen zwar unter dem Vorjahreswert (16), doch die Fälle in der Solarbranche sind größer geworden und haben sich verlagert. Neben Installations- und Handelsbetrieben trifft es nun auch Projektentwickler und Produzenten von Batterien und Speichersystemen. Auch die Größenordnung der größten Fälle ist eine andere: 2025 lag der Umsatz des größten betroffenen Unternehmens bei rund 140 Millionen Euro, 2026 überschreiten zwei Unternehmen die Marke von 750 Millionen Euro. Das zeigt eine Sonderauswertung des Insolvenzreports von Falkensteg.

Vier Photovoltaik-Projektentwickler und drei Batteriespeicher-Hersteller von Insolvenz betroffen

Betroffen sind drei Hersteller von Batterien und Speichersystemen, vier Unternehmen, die Solarparks – teils auch Speicher- und Windprojekte – entwickeln und errichten, sowie drei Installations- und Handelsbetriebe. Mit Konzernumsätzen von jeweils mehr als 750 Millionen Euro stehen zwei der zehn Unternehmen (Enerparc und Varta) zugleich für die umsatzstärksten Großinsolvenzen des Quartals. Bei Enerparc hat die Konzernmutter Enerparc AG den Antrag gestellt. Bei Varta ist das Geschäft mit Haushaltsbatterien nicht Teil des Verfahrens. Die Auslöser unterscheiden sich: Varta begründete den Antrag mit einer Finanzierungslücke der Konzernmutter, schwächerer Nachfrage und dem Verlust eines Ankerkunden. Bei Enerparc scheiterte nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters die Finanzierung von Batteriespeicherprojekten.

Die Zahl der Fälle ist gesunken, aber die größten Fälle wiegen deutlich schwerer. 2025 traf es vor allem Installationsbetriebe. 2026 kommen Projektentwickler hinzu, und bei den Herstellern trifft es Batterie- und Speicherproduzenten“, sagt Jonas Eckhardt, Partner bei Falkensteg und Autor der Studie. „Der Speichermarkt wächst rasant, die Photovoltaik tritt bei der neu installierten Leistung auf der Stelle. Beide Geschäftsmodelle binden viel Kapital, während die Erlöse stark schwanken. Die Engstelle ist die Finanzierung: Solange offen ist, was EEG-Novelle und Netzpaket am Ende regeln, lassen sich neue Projekte kaum verlässlich kalkulieren und entsprechend schwer finanzieren. Wir rechnen deshalb im Schlussquartal mit weiteren Anträgen. Der Vorjahreswert wird aber bis zum Jahresende nicht mehr erreicht.“

Im Oktober haben weitere vier Branchenunternehmen, darunter der Heimspeicherhersteller Sonnen und Energiekonzepte Deutschland, einen Insolvenzantrag gestellt. Im Gesamtjahr 2025 zählte Falkensteg 21 Anträge in der Solar- und Batterieindustrie.

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Quelle: Falkensteg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH