Das Amtsgericht Leipzig hat Lucas F. Flöther von der Kanzlei Flöther & Wissing zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Energiekonzepte Deutschland bestimmt. Er will den Geschäftsbetrieb fortführen und eine Sanierungslösung finden.

Sechs Unternehmen der Energiekonzepte Deutschland (EKD) Gruppe haben Insolvenzanträge gestellt (der Solarserver berichtete). Als vorläufigen Insolvenzverwalter aller sechs Gesellschaften bestellte das zuständige Amtsgericht Leipzig Lucas F. Flöther von der Kanzlei Flöther & Wissing. Flöther beabsichtigt, den Geschäftsbetrieb aller Unternehmen in den vorläufigen Insolvenzverfahren fortzuführen. Die EKD-Gruppe besteht aus sieben Gesellschaften. Die siebte Gesellschaft, der Photovoltaik-Installationsbetrieb ES Energiesysteme GmbH aus Edermünde wird in Kürze ebenfalls Insolvenzantrag stellen. Die Löhne und Gehälter der rund 400 EKD-Mitarbeiter:innen sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.

Geschäftsbetrieb von Energiekonzepte Deutschland läuft trotz Insolvenz weiter

„Die Geschäftsbetriebe laufen derzeit trotz der Insolvenzanträge weiter“, sagt. „Vorläufige Insolvenzverwaltung und Geschäftsführung beabsichtigen, alle Unternehmen während des gesamten vorläufigen Verfahrens fortzuführen.“ Flöther und sein Team machen sich derzeit in Gesprächen mit dem Management ein Bild der Lage. „Die EKD-Gruppe gehört zu den führenden deutschen Anbietern für intelligentes Energiemanagement, einschließlich der Montage von Solaranlagen, Stromspeichern und Wallboxen. Unser Ziel ist es, die Geschäftsbetriebe und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.“

In den nächsten Wochen bis zur voraussichtlichen Eröffnung der Insolvenzverfahren am 1. Dezember wird Flöther gemeinsam mit seinem Team die zur Verfügung stehenden Optionen zur Sanierung der EKD-Gruppe prüfen und anschließend in Abstimmung mit den Gläubigern die geeigneten Maßnahmen vorbereiten. Denkbar ist unter anderem eine Investorenlösung.

Insolvenzgeld soll schnell fließen

Die Insolvenzverwaltung hat die Mitarbeiter:innen der Gruppe über die Insolvenzverfahren und die weiteren Schritte informiert. Der vorläufige Insolvenzverwalter hat zudem die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes eingeleitet, damit diese schnell ihre Löhne und Gehälter ausbezahlt bekommen.

Auslöser der Insolvenzanträge war nach Angaben der EKD-Gruppe, dass die für die Fortführung des Unternehmens erforderliche Finanzierung durch den Investor nicht mehr gesichert war und weitere Finanzierungsgespräche bisher nicht erfolgreich waren. „Dieser Schritt ist uns außerordentlich schwergefallen“, sagt Christian Arnold, CEO von Energiekonzepte Deutschland. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter einen Weg zur Sanierung zu finden.“

Neben den rund 400 festangestellten Mitarbeiter:innen sind bei der EKD-Gruppe rund 1.000 Menschen im Vertrieb tätig. Hauptsitz der Gruppe ist Leipzig, die Photovoltaik-Montage- und Vertriebsteams sind bundesweit im Einsatz. Die laufenden und anstehenden PV-Montage- und Servicetermine will das Unternehmen zeitnah wieder aufnehmen. In Abstimmung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter wird EKD kurzfristig auf ihre Kundinnen und Kunden zugehen, insbesondere auf diejenigen mit laufenden Projekten. Da die EKD-Kundinnen und -Kunden ihre Zahlungen nach Projektfortschritt leisten, geht das Unternehmen ist nach aktuellem Stand davon aus, dass die Kunden durch die Insolvenzanträge keine finanziellen Verluste erleiden werden.

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Quelle: Flöther & Wissing | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH