Die Solarmodule, Batteriespeicher, Microinverter und Montagesysteme für Photovoltaik-Anlagen und Balkonkraftwerke, die sich im Lager des insolventen Anbieters Priwatt befinden, stehen nun zum Verkauf.

Im Insolvenzverfahren des Solaranbieters Priwatt will der Insolvenzverwalter Reinhard Kose von der Kanzlei Flöther & Wissing die Lagerbestände als Paket verkaufen. Zum Verkauf stehen Restbestände aus dem Warenlager, darunter Solarmodule, Batteriespeicher und Microinverter. Hinzu kommen Montagesysteme, Montagematerial sowie eine große Zahl an Kabeln, Steckern und Zubehör für Photovoltaik-Anlagen und Balkonkraftwerke. „Das Angebot dürfte vor allem für Groß- und Onlinehändler interessant sein, die über entsprechende Vertriebswege verfügen“, so Insolvenzverwalter Klose. Interessenten können sich direkt an die Insolvenzverwaltung wenden. Eine detaillierte Bestandsliste sowie weitere Informationen zu den Verkaufsbedingungen erhält man auf Anfrage.

Die Priwatt GmbH, die inzwischen unter Prileads Marketing GmbH firmiert, befindet sich seit März 2026 in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Den Insolvenzantrag hatte eine Krankenkasse gestellt. Der Geschäftsbetrieb wurde im Mai eingestellt. Unterdessen hat das zuständige Amtsgericht Leipzig Ende Oktober das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Unternehmens eröffnet. Der Insolvenzverwalter hat die rund 600 Gläubiger bereits darüber informiert, wie sie ihre Forderungen anmelden können.

Mit der Mission Zero GmbH befindet sich seit dem 9. November ein weiteres Unternehmen aus dem Gruppenverband der ehemaligen Priwatt GmbH in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Das Unternehmen ist auf den Vertrieb von Wärmepumpen und Mieterstromanlagen für gewerbliche Kunden spezialisiert und beschäftigt rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwei Standorten.

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Quelle: Flöther & Wissing | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH