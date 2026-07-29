Photovoltaik-Montagesysteme: Novotegra stellt Ausschreibungstexte online bereit

Der Photovoltaik-Montagesystem-Hersteller Novotegra stellt nun Ausschreibungstexte und technische Produktinformationen auf dem Portal ausschreiben.de zur Verfügung. Das soll Planern die Integration von PV-Systemen in Ausschreibungen erleichtern.

Planungsbüros, Architekten und Fachplaner können ab sofort auf Ausschreibungstexte und technische Produktinformationen für die Photovoltaik-Montagesysteme von Novotegra über das Portal ausschreiben.de zugreifen. Die digitalen Ausschreibungsdaten sollen eine frühzeitige und normgerechte Integration von Photovoltaik in Neubau-, Sanierungs- und Modernisierungsprojekte unterstützen.

Die bereitgestellten Daten decken Photovoltaik-Unterkonstruktionen für Schräg-, Flach- und Industriedächer sowie Fassaden- und Gründachanwendungen ab. Ausschreibungstexte und Produktinformationen lassen sich in verschiedenen Formaten, darunter GAEB, PDF, Excel und Word, herunterladen und direkt in bestehende Planungs- und Ausschreibungsprozesse integrieren.

„Photovoltaik wird heute in vielen Projekten bereits in frühen Planungsphasen mitgedacht. Mit den Ausschreibungstexten auf ausschreiben.de stellen wir Planungsbüros die dafür benötigten technischen Informationen direkt zur Verfügung und erleichtern die Integration von PV-Systemen in Ausschreibungen“, sagt Marc Uhland, Leiter Produktmanagement.

Ergänzend können Planer die kostenlose Software Solar-Planit nutzen. Das webbasierte Planungstool ermöglicht die Auslegung von Photovoltaik-Anlagen inklusive Unterkonstruktion, elektrischer Planung und Wirtschaftlichkeitsbewertung innerhalb eines durchgängigen digitalen Workflows. Seit kurzem kann man auch Solaranalgen auf Gründächern mit Solar-Planit planen.

Die Novotegra GmbH entwickelt und produziert Montagesysteme für Photovoltaik-Anlagen. Das Portfolio umfasst Lösungen für Schräg-, Flach- und Industriedächer sowie Fassadenanwendungen. Neu ist das Produkt Ondatherm Solar, welche das Unternehmen gemeinsam mit dem Stahlkonzern Arcelormittal für die Montage von Photovoltaikanlagen auf Sandwichdächern entwickelt hat. Der europaweite Vertrieb erfolgt über Baywa re Solar Trade.

Quelle: Novotegra | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH